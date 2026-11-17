Die Grammy Awards gelten als wichtigste Auszeichnung der internationalen Musikbranche. Seit 1959 vergibt die US-amerikanische Recording Academy die Trophäen jährlich an Künstler, Produzenten und Songwriter für ihre Leistungen im vorangegangenen Veröffentlichungsjahr. Nun steht fest, wer am 7. Februar 2027 auf den heißbegehrten Preis hoffen darf.

In den Hauptkategorien Aufnahme des Jahres, Album des Jahres und Song des Jahres sind mehrere Künstler mehrfach vertreten. Olivia Dean ist mit dem Titel „Man I Need“ sowohl für die Aufnahme als auch für den Song des Jahres nominiert worden; ihre LP „The Art Of Loving“ tritt zudem in der Kategorie Album des Jahres an. Olivia Rodrigo erhielt Nominierungen für ihre Single „The Cure“ (Aufnahme und Song des Jahres); ihr Album „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love“ könnte außerdem zum besten des Jahres gekürt werden.

Am 7. Februar 2027 werden zum 69. Mal die Grammy Awards verliehen. (Bild: 2022 The Recording Academy/David Becker) Copyright: 2022 The Recording Academy/David Becker

Taylor Swift konkurriert mit dem Song „The Fate Of Ophelia“ um die Aufnahme des Jahres und mit „I Knew It, I Knew You“ aus dem Soundtrack zu „Toy Story 5“ um den Song des Jahres, während ihr Album „The Life Of A Showgirl“ ebenfalls in der Hauptkategorie des besten Albums des Jahres vertreten ist.

Nach zehnjähriger Album-Pause: Bruno Mars unter den Grammy-Anwärtern

Bruno Mars meldete sich 2026 nach knapp zehn Jahren ohne eigenes Studioalbum mit „The Romantic“ zurück und findet sich direkt auf der Liste der Grammy-Nominierten wieder: Der Musiker geht mit „I Just Might“ in der Sparte Aufnahme des Jahres, mit „Risk It All“ für den Song des Jahres sowie mit seiner Comeback-LP in der Kategorie Album des Jahres ins Rennen.

Ariana Grande hat Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie Song des Jahres für „Hate That I Made You Love Me“ sowie auf den Preis für das beste Pop-Album mit „Petal“. Raye ist mit „Where Is My Husband!“ doppelt in den Single-Sparten sowie mit „This Music May Contain Hope“ für das Album des Jahres nominiert.

Über die Preisträger entscheiden rund 16.000 stimmberechtigte Mitglieder der Recording Academy in einer abschließenden Wahlrunde zwischen dem 10. Dezember 2026 und dem 7. Januar 2027. (tsch)