„Habe großen Spaß daran“Leni Klum enthüllt überraschenden Karriereplan

Mit 16 Jahren trat Leni Klum in die Fußtapfen ihrer Mama Heidi und wurde Model. Dann begann sie ein Studium der Innenarchitektur, das sie kürzlich abgeschlossen hat. Nun hat die 22-Jährige ihr nächstes Ziel anvisiert: Klum Junior will erst einmal nicht als Innenarchitektin arbeiten, sondern lieber wieder die Schulbank drücken.

„Ich möchte auf eine Kochschule gehen. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht, das ist also das Nächste“, sagte Klum in einem Interview mit dem Magazin „Daily Front Row“. Kochen sei eine ihrer Leidenschaften und gehöre längst zu ihrem Alltag. „Ich koche die meisten meiner Mahlzeiten selbst und habe großen Spaß daran.“

Leni Klum liebt Gemüse und Knoblauch

Dass sie viel Zeit am Herd verbringt, dürfte viele überraschen, fügte sie hinzu. Sie „glaube auch nicht, dass irgendjemand weiß, wie oft ich koche“. In einer Kochschule möchte Klum ihre Kochfertigkeiten verfeinern und lernen, „alles ohne Rezept zu kochen und eine Zwiebel richtig zu schneiden“.

Ein Gericht, das ihr besonders leicht von der Hand gehe: Hühnersuppe. Hier legt sie offenbar besonderen Wert auf Gemüse. „Im Grunde“ eigne sich für eine Hühnersuppe „jedes Gemüse“, so Klum. Auch mit Knoblauch wird nicht gespart: „Etwa eine ganze Knolle“ könne bei ihr schon mal im Topf landen.

Leni Klum schloss ihr Innenarchitektur-Studium an der New York University ab. Das Studium absolvierte sie online, dadurch konnte sie nach eigenen Angaben parallel als Model arbeiten. Unter anderem stand sie für Dessous-Kampagnen des italienischen Modelabels Intimissimi vor der Kamera. Klum erschien mit 17 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover von Vogue Germany. Im Jahr darauf trat sie in der Casting-Sendung „Germany's Next Topmodel“ als Gastjurorin auf, ebenfalls an der Seite Heidi Klums. (tsch)