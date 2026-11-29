Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgt Ross Antony seit Jahren für die unterhaltsamen Momente. Der Schlagerstar bringt auch diesmal einige ungewöhnliche Geschenke für seinen Freund mit in die Vorweihnachtsshow. Darunter befindet sich ein Handstand-Stuhl, den Antony direkt ausprobiert.

Als Silbereisen ihm dabei hilft, bekommt der Moderator jedoch seinen Fuß ins Gesicht. „Habe ich dich erwischt?“, fragt Antony besorgt nach. Der Moderator sieht den Zwischenfall allerdings gelassen: „Du hast mich schön getroffen. Ja, aber macht nichts. Sieht fantastisch aus.“

Doch damit ist die Geschenke-Runde noch nicht beendet. Als Ross Antony schließlich ein aufblasbares Dackelkostüm präsentiert, steigen beide gemeinsam hinein. Der Versuch, darin über die Bühne zu laufen, endet allerdings anders als geplant: Florian Silbereisen verliert das Gleichgewicht und stürzt rücklings auf seinen Schlagerkollegen. Die beiden bleiben jedoch unverletzt und können über den Zwischenfall herzlich lachen.

Zuerst ein Tritt, dann ein Sturz: Florian Silbereisen und Ross Antony sorgen für Gelächter

Zu einer Panne kommt es auch beim Auftritt eines Star-Tenors. „Wir haben eine sehr große Überraschung für alle Suhlerinnen und Suhler“, kündigt der Moderator an. „Ein absoluter Weltstar kommt heute hierher als Überraschungsgast zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Meine Damen und Herren: Andrea Bocelli!“

Doch auf den TV-Bildschirmen ändert sich zunächst nichts. Die Kamera zeigt weiterhin Silbereisen und seine Gesprächspartner, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und der Suhler Bürgermeister André Knapp. Nach einigen Sekunden scheint Silbereisen selbst zu bemerken, dass etwas nicht stimmt.

Mit leicht irritiertem Blick schaut er in Richtung Bühne und bedankt sich noch einmal bei Mario Voigt und dem Bürgermeister. Doch auch jetzt bekommen die Zuschauer Bocelli nicht zu Gesicht.

Nach einigen weiteren Sekunden rückt ein orangefarbener Vorhang ins Bild. Erst als dieser schließlich fällt, steht Andrea Bocelli vor dem Publikum. Anschließend gehört die Bühne ganz dem italienischen Star-Tenor, der seinen Auftritt mit „O Tannenbaum“ beginnt. (tsch)