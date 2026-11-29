Es sollte einer der Höhepunkte des Abends werden: Andrea Bocelli als Überraschungsgast beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Doch als Florian Silbereisen den italienischen Star-Tenor ankündigt, müssen sich die Zuschauer zunächst gedulden. Statt des erwarteten Auftritts sind weiterhin der Moderator, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und der Suhler Bürgermeister André Knapp zu sehen, mit denen Silbereisen sich kurz zuvor unterhalten hatte.

„Wir haben eine sehr große Überraschung für alle Suhlerinnen und Suhler“, kündigt der Moderator an. „Ein absoluter Weltstar kommt heute hierher als Überraschungsgast zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Meine Damen und Herren: Andrea Bocelli!“

Doch auf den TV-Bildschirmen ändert sich zunächst nichts. Die Kamera zeigt weiterhin Silbereisen und seine Gesprächspartner. Nach einigen Sekunden scheint der Moderator selbst zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Mit leicht irritiertem Blick schaut er in Richtung Bühne und bedankt sich noch einmal bei Mario Voigt und dem Bürgermeister. Wenig später deutet er schließlich in Richtung des angekündigten Gastes - doch auch jetzt bekommen die Zuschauer Bocelli nicht zu Gesicht.

Publikum sieht nur orangefarbenen Vorhang

Nach einigen Sekunden wird das Bild einer weiteren Kamera eingeblendet, die in Richtung Bühne gerichtet ist. Doch auch diese Einstellung sorgt zunächst nicht für die erhoffte Sicht: Zu sehen ist lediglich ein orangefarbener Vorhang. Erst als dieser schließlich fällt, steht Andrea Bocelli vor dem Publikum.

Anschließend gehört die Bühne ganz dem italienischen Star-Tenor, der seinen Auftritt mit „O Tannenbaum“ beginnt. Florian Silbereisen lässt es sich jedoch nicht nehmen, den Stargast auch um seinen wohl bekanntesten Titel zu bitten: „Time To Say Goodbye“.

Silbereisen bleibt an diesem Abend auch von einem weiteren ungeplanten Zwischenfall nicht verschont. Sänger Ross Antony erwischt beim Ausprobieren eines Handstand-Stuhls den Moderator mit dem Fuß im Gesicht. Als beide später in ein aufblasbares Dackelkostüm steigen, kommen sie zu Fall, bleiben zum Glück jedoch unverletzt und können über den Vorfall lachen.

Wesentlich besinnlicher wird es beim Gedenken an Elke Schleuß-Gillmeister. Die langjährige Kostümbildnerin von Florian Silbereisen ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte sie an den Vorbereitungen für das Adventsfest mitgewirkt.

Für „Lindenstraße“-Legende Marie-Luise Marjan (86), die krankheitsbedingt absagen musste, sprang „Traumschiff“-Star Barbara Wussow ein und führte die Tradition der Adventsgeschichte fort. (tsch)