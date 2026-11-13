Hazel Brugger kehrt zu „Wetten, dass..?“ zurück

Allzu viel ist über die erste „Wetten, dass..?“-Ausgabe seit mehr als drei Jahren noch nicht bekannt. Am 5. Dezember werden erstmals Tom und Bill Kaulitz durch die ZDF-Sendung führen. Ihre Gäste sind bislang geheim. Vor wenigen Tagen verkündeten die Brüder dann, dass Parshad Esmaeili im Backstage-Bereich hinter die Kulissen schauen wird. Jetzt ist noch eine weitere Personalie publik geworden: Comedienne Hazel Brugger soll die Moderation der Außenwette übernehmen.

Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf das ZDF. Demnach soll die Außenwette in der „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 5. Dezember live in der Schweiz stattfinden, während die eigentliche Show in Halle (Saale) produziert wird. Für Hazel Brugger ist die Aufgabe keine neue. Schon 2023 moderierte sie die Schweizer Außenwette in der letzten Sendung von Thomas Gottschalk.

Damals mussten acht Mitglieder des Seilziehclubs Stans-Oberdorf einen rund sieben Tonnen schweren Wagen mit 40 Personen innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter bergauf ziehen. Es handelte sich dabei um eine Neuauflage einer bereits 1993 gezeigten Wette.

Die Außenwette gehört als fester Bestandteil zu „Wetten, dass..?“. Dabei müssen die Kandidaten spektakuläre Herausforderungen außerhalb des eigentlichen Showstudios meistern. Die Wette wird live von dem anderen Ort zugeschaltet, sodass die Zuschauer mitfiebern können. (tsch)