„Germany's Next Topmodel“Heidi Klum kündigt Kehrtwende fürs Finale 2027 an

Im Mai wurden Aurélie Carina und Ibrahim „Ibo“ Ouro-Bodi zu den Siegern von „Germany's Next Topmodel“ 2026 erklärt. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer blieb der große Überraschungsmoment jedoch aus: Das Finale wurde, anders als in den Vorjahren, vorab aufgezeichnet - und so sickerten die Namen der beiden Gewinner bereits vor der finalen Sendung durch.

In der neuen Staffel soll nun wieder auf eine Live-Show gesetzt werden. Das verkündete Heidi Klum in ihrer Instagram-Story. Dazu, ob die Kehrtwende der Produktion mit dem Leak des vergangenen Jahres zusammenhängt, äußerte sich das Model nicht. Klum hatte sich jedoch in der Vergangenheit bereits für ein Live-Finale ausgesprochen.

Bei einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account ging Klum auf die Nachricht eines Fans ein, der fragte, ob das Finale diesmal wieder live sein werde. Die 53-Jährige postet ein Bild der beiden Gewinner von 2026 und schrieb dazu eindeutig: „JAAAA auf jeden Fall“, gefolgt von einem Party-Emoji. Im Mai 2026 wurde das Finale der diesjährigen Staffel ausgestrahlt. Die Show, bei der Superstars wie Sharon Stone, Nicole Scherzinger und Demi Lovato auftraten, war vorab im Los Angeles Theatre in Klums Wahlheimat Los Angeles aufgezeichnet worden.

Heidi Klum: Neue GNTM-Staffel wird „aufregende Reise mit vielen Überraschungen“

Die Produktion der kommenden 22. Staffel der ProSieben-Castingshow hat vor wenigen Tagen wieder in München begonnen. Heidi Klum freut sich: „Neue Staffel, neue Models, neue Geschichten - und natürlich jede Menge Herausforderungen! Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht!“

Vor dem Team liege eine „aufregende Reise mit vielen Überraschungen“, wird Klum in einer Mitteilung des Senders zitiert. Sie sei gespannt, welche Models sie in dieser Staffel „ganz besonders überraschen werden“. Die 22. Staffel von „Germany's Next Topmdel“ wird ab Frühjahr 2027 auf ProSieben ausgestrahlt. (tsch)