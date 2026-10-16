„Mehrere Leben aufräumen“Heino lässt mehr als 1200 persönliche Gegenstände online versteigern

Der Schlager-Sänger Heino lässt mehr als 1200 Gegenstände aus seinem Privatbesitz über das Auktionshaus Cavinnash versteigern. Wie der 87-Jährige auf der Plattform Instagram mitteilte, möchte er seinen Nachlass eigenständig ordnen.

Er habe bei vielen Freunden gesehen, die sich zeitlebens nicht darum gekümmert hätten, mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen, und habe deshalb den Entschluss gefasst, dass nach ihm keiner mehrere Leben aufräumen müsse.

Erinnerungsstücke und Fahrzeuge stehen zum Verkauf

In der über Jahrzehnte angesammelten Sammlung befinden sich unter anderem Möbel, Gemälde, Kleidung, Musikinstrumente sowie Bühnenoutfits. Zu den angebotenen Objekten gehören auch Fahrzeuge wie Heinos Bentley mit einem Startpreis von 25.000 Euro sowie ein Cabriolet seiner 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore für mindestens 10.000 Euro.

Auch ein venezianisches Maßbett aus dem ehemaligen gemeinsamen Anwesen in Florida wird ab einem Startgebot von 2.000 Euro versteigert.

Online-Auktion findet im November statt

Trotz des umfangreichen Auktionsangebots betonte der Sänger, dass er nicht sämtliche Erinnerungen an seine verstorbene Ehefrau abgibt. Das, was in der Auktion sei, seien längst nicht alle Erinnerungsstücke, da man sich natürlich viel behalten habe, erklärte Heino auf Instagram.

Bereits zuvor hatte er gegenüber der österreichischen „Kronen Zeitung“ angegeben, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei, die Gegenstände weiterzugeben. Die Objekte können am 17. November in Klagenfurt besichtigt werden, bevor die Online-Versteigerungen vom 18. bis zum 20. November stattfinden.

Zuletzt machte Heino Schlagzeilen mit seiner Versöhnung mit Freddy Quinn. Rund sechs Jahrzehnte lang galten die beiden in der deutschsprachigen Musikbranche vor allem als Rivalen. Nun haben sich die Schlagersänger Heino und Freddy Quinn öffentlich versöhnlich gezeigt. Anlass war Quinns 95. Geburtstag, zu dem Heino seinem langjährigen Weggefährten mit einem persönlichen Schreiben gratulierte.

Wie die Zeitung „Bild“ berichtet, würdigte Heino in der Gratulation insbesondere die künstlerische Lebensleistung des Jubilars. Wer auf ein so langes Leben und eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken könne, verdiene „große Hochachtung und Respekt“, hieß es in dem Brief. Beide Interpreten verbänden nicht nur die Musik, sondern auch Generationen treuer Zuhörer. (jag)