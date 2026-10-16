„Du bist der Falsche“„Höhle der Löwen“-Neuling ätzt gegen Frank Thelen

Mit einer bemerkenswert niedrigen Firmenbewertung treten Victor Haisch, Ivo Lovric und Louisa Haisch vor die Investoren in der neusten Folge von „Die Höhle der Löwen“. Für ihr Start-up „RAZECO“ fordern die drei Gründer lediglich 30.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Ihr Geschäftsmodell: Rasierer, die ohne fossilen Kunststoff auskommen und dennoch bei Funktionalität und Design überzeugen sollen.

Sowohl die System- als auch die Einwegrasierer werden aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, die als Abfallprodukte anderer Industriezweige entstehen. Selbst der aufwendig konstruierte Klingenkopf besteht zu 99 Prozent aus biobasiertem Material. Zudem hat die Marke bereits den Sprung in den Onlinehandel und in stationäre Geschäfte geschafft. Janna Ensthaler zeigt sich beeindruckt: „Das habt ihr echt toll gemacht.“

Der Rasierer von Victor Haisch, Ivo Lovric und Louisa Haisch besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, die als Abfälle aus anderen Industrien anfallen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch die praktische Demonstration gelingt: Gründer Victor Haisch führt die Rasur persönlich vor. Als die Investoren anschließend den Verkaufspreis eines Rasierers schätzen sollen, landet „Höhle der Löwen“-Neuling Andreas W. Herb einen Volltreffer. Er nennt exakt die verlangten 14,99 Euro und verblüfft damit die Entwickler. Die dazugehörige Klinge kostet nach Angaben der Gründer zudem 50 Prozent weniger als vergleichbare Konkurrenzprodukte.

Darlehen bereiten den Löwen Sorgen

Judith Williams ist von dem Konzept angetan. „Ich finde das super spannend“, erklärt die Unternehmerin. Doch die positive Stimmung bekommt einen empfindlichen Dämpfer, als die Gründer ihre bisherige Finanzierung offenlegen. Schon 800.000 Euro sind in das Unternehmen geflossen - allerdings nicht als gewöhnliche Investitionen, sondern über Darlehen, die mit 15 Prozent verzinst werden.

Präsentation mit Vorzeige-Rasur: Victor Haisch, Ivo Lovric und Louisa Haisch wissen zu überzeugen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Das ist wirklich brutal“, kommentiert Ralf Dümmel die hohen Zinsbelastungen. Auch Andreas W. Herb reagiert fassungslos: „Das ist echt ein Schocker.“ Der finanziellen Ausgangslage zum Trotz wollen gleich mehrere Löwen bei „RAZECO“ einsteigen. Neben Andreas W. Herb zeigen auch Janna Ensthaler, Judith Williams und Frank Thelen Interesse an dem Unternehmen.

Williams und Thelen schließen sich zusammen und unterbreiten den Gründern ein gemeinsames Angebot: 100.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Damit bringen sie deutlich mehr Kapital ins Spiel, verlangen allerdings auch einen wesentlich größeren Anteil als ursprünglich angeboten.

Die Konkurrenz um den Deal entwickelt sich daraufhin zu einem persönlichen Schlagabtausch. Herb stellt Thelens Fähigkeiten beim Markenaufbau infrage und erklärt, dieser sei zwar ein guter Investor, aber eben kein Markenmacher. „Jetzt wird er wieder sauer“, provoziert Herb weiter, bevor er seinem Konkurrenten entgegenhält: „Du bist der Falsche!“

Thelen lässt die Attacke nicht unbeantwortet. „Das ist einfach nicht okay, was du sagst“, wehrt er sich gegen die Vorwürfe. Gemeinsam mit Janna Ensthaler bessert Herb sein Angebot noch einmal nach. Doch am Ende entscheiden sich Victor Haisch, Ivo Lovric und Louisa Haisch für Judith Williams und Frank Thelen. Andreas W. Herb geht trotz seiner verbalen Seitenhiebe leer aus. (tsch)