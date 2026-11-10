„Ich glaube, er ist super-verwirrt!“Bio-Bauer bringt alle Hofdamen mit einem Satz gegen sich auf

Der 31-Jährige: „Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet!“ (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Bio-Bauer Daniel ist geknickt: „Das ist leider nach hinten los gegangen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht“, gesteht der 31-Jährige reumütig ein. Dabei wollte der Oberpfälzer beim großen Scheunenfest doch eigentlich nur seine vier Bewerberinnen kennenlernen. Lag es an der Nervosität? Oder doch daran, dass der Bauer etwas aus der Übung ist beim Flirten? Daniel ist bereits seit zehn Jahren Single.

Anfangs sind Amelie, Annika, Hannah und Julia noch schwer angetan von dem attraktiven Bauern: „Es ist so süß, wenn er sich auf die Lippe beißt“, findet eine. Doch schon beim Sektentkorken zeigt sich, wie aufgeregt der Single-Mann ist. Im Einzeldate mit Katzenhaltern Julia (29) erklärt er dann brüsk: „Haustiere haben halt ihren Platz. Bei Haaren auf der Couch oder im Bett bin ich schon empfindlich.“ Die neun Jahre jüngere Amelie, die wie Daniel aus der Oberpfalz kommt, hört von ihm: „Ich dachte, bei uns in der Umgebung gibt es einfach nichts.“

Single-Frau Julia ist sauer auf den Bauern. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Annika erfreut den Landwirt mit ihrem Geschenk: Zwei Weingläsern mit ihren eingravierten Namen und Daumenabdrücken aus roter Fingerfarbe, die vor Ort entstehen. „Dann bist du auch schon markiert“, grinst die 24-Jährige. Wieder mit den anderen Frauen vereint, erklärt der Bauer dann plötzlich: „Es ist so, dass ich in der aktuellen Situation keine nach Hause schicken werde. Ich werde bis heute Abend eine Entscheidung treffen.“ Doch dann scheint es sich Daniel doch anders überlegt zu haben, denn er schiebt nach: „Es gibt aber eine Favoritin, der ich den Druck schon mal wegnehmen will. Sie wird safe dabei sein. Meine derzeitige Favoritin ist die Annika!“

Hofdame macht ihrem Ärger Luft: „Ich möchte keine zweite Wahl sein“

Will wieder Amor spielen: „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Die anderen Frauen schauen sich betreten an. Amelie: „Ich glaube, er ist super-verwirrt!“ Hanna zweifelt: „Ich muss mir jetzt erst noch mal Gedanken machen, ob ich überhaupt noch mitfahren möchte. Mir ist das nicht so sympathisch ist, wenn ein Mann nicht weiß: ja oder nein?“ Julia ist noch angefressener: „Wäre die Frau dann nicht die zweite Wahl, wenn du schon sagst, du hast eine Favoritin?“ Im Interview macht die 29-Jährige ihrem Ärger Luft: „Ich möchte keine zweite Wahl sein. Das habe ich oft genug schon mitgemacht, das will ich einfach nicht mehr!“

In der neuen Staffel suchen auch zwei Bäuerinnen ihr Liebesglück. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Daniel dämmert langsam, dass sein „Favoritin“-Spruch ziemlich daneben war. „Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet“, sagt er und startet eine Flirt-Offensive: „Ich wollte mich entschuldigen bei euch allen, ich war mega überfordert in der Situation“, erklärt er den vier Single-Frauen, „natürlich seid ihr alle vier meine Favoritinnen!“ Kurz danach verkündet der 31-Jährige dann aber, dass er neben Annika nur noch Hanna mit auf seinen Hof nehmen möchte. Die willigt ein, hat aber die Aktion „im Hinterkopf“, wie sie sagt.

Dass der Bauer nach seiner Entscheidung dann aber auch mit Amelie und Julia noch ein Bier trinken und feiern will, stößt vor allem Julia bitter auf: Anna zu Amelie: „Ich bleibe doch jetzt hier nicht sitzen!“, regt sie sich auf. „Gehen wir?“, fragt sie Amelie und setzt sich demonstrativ an einen anderen Tisch.

RTL zeigt die 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags zur Primetime. Die neuen Folgen laufen ab Folge 3 jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+. (tsch)