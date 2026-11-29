„Zeit für den Perspektivwechsel“, fordert Eckart von Hirschhausen zu Beginn der ARD-Dokumentation „Hirschhausen und die Pflege“. Dem Mediziner und Moderator geht es in seiner neuen Recherche nicht nur um die Pflegebedürftigen selbst, sondern vor allem auch um die Menschen, die sich Tag für Tag um sie kümmern.

Das geplante Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) soll das Pflegesystem neu ordnen und die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren. Bereits Anfang 2027 könnten die ersten Änderungen in Kraft treten. Doch was bedeutet die geplante Reform konkret für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen?

Um dieser Frage nachzugehen, besucht Hirschhausen gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) die 17-jährige Rosa und ihre Mutter Bettina in Berlin. Rosa ist schwer mehrfachbehindert und rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Den größten Teil der Pflege übernimmt ihre Mutter.

Ohne Angehörige würde das Pflegesystem „kollabieren“

Bettina erzählt in der Reportage, wie schwer es ihr gefallen sei, die Behinderung ihrer Tochter anzunehmen. „Es gibt so einen Druck, dass ich das toll finden soll, weil man daran ja wächst und so. Das habe ich ganz lange überhaupt nicht empfunden, weil es so wahnsinnig anstrengend war“, sagt sie. Inzwischen habe sich ihre Perspektive verändert. Rosa sei „nicht das Problem“, sondern „die Umstände, die einem das Leben schwer machen“, klagt Bettina.

Linnemann zeigt sich beeindruckt davon, was Bettina tagtäglich leistet. Die Öffentlichkeit bekomme davon wenig mit, stellt der Minister fest: Menschen wie Bettina, die ihre Angehörigen pflegen, „stützen das komplette Pflegesystem“. Ohne sie würde dieses „kollabieren“.

Bettina sieht allerdings auch die Politik in der Verantwortung. Sie könne nicht nachvollziehen, „warum man nicht die Beitragssätze erhöht und die Last auf viele Schultern verteilt“. Besonders kritisch blickt Bettina auf die geplanten Änderungen bei der Verhinderungspflege. Diese soll sicherstellen, dass pflegebedürftige Menschen weiterhin versorgt werden, wenn ihre Angehörigen vorübergehend eine Pause brauchen oder ausfallen.

Nach dem Gesetzentwurf soll die Verhinderungspflege künftig nicht mehr als eigenständige Leistung bestehen. Stattdessen sollen Möglichkeiten der Ersatzpflege über andere Leistungsbudgets finanziert werden. Für pflegende Angehörige könnte das bedeuten, dass sie ihre dringend benötigten Auszeiten künftig anders organisieren müssen. Die Bundesregierung begründet diesen Schritt mit dem Abbau von Bürokratie, einer übersichtlicheren Bündelung der Pflegeleistungen und der Eindämmung von Missbrauchsmöglichkeiten.

Verhinderungspflege sei ein „Strohhalm“ für Angehörige

Linnemann verweist in diesem Zusammenhang auf neue Unterstützungsmöglichkeiten, die das Gesetz schaffen soll. Über das geplante Sozialraumbudget sollen unter anderem anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag und Nachbarschaftshilfe bezahlt werden können. Es soll den bisherigen Entlastungsbetrag von 131 Euro ersetzen und für Pflegebedürftige unter 25 Jahren bis zu 300 Euro im Monat betragen, für Ältere bis zu 175 Euro. Das sei „ein neuer Punkt“, so der Minister.

Rosa hat Pflegegrad 5. Damit stehen der Familie für selbst organisierte Ersatzpflege künftig rechnerisch etwas mehr als 30 Euro am Tag zur Verfügung. Bettina findet das zu wenig. Gerade für Familien, die rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen sind, könne es finanziell schwierig werden, sich eine Auszeit zu nehmen. Bettina empfindet das als „unfair“.

Auch Hirschhausen sieht darin ein grundlegendes Problem. Die „flexibel planbare Verhinderungspflege“ sei ein „Strohhalm“ für pflegende Angehörige, sagt er. Schließlich seien es gerade diese Menschen, die regelmäßig an ihre Belastungsgrenzen kämen und dringend Erholung bräuchten.

Nach dem Gespräch mit Bettina ziehen sich Linnemann und Hirschhausen zurück, um das Erlebte Revue passieren zu lassen. Für den Minister sei vor allem neu gewesen, dass Bettina „viele Bekannte“ habe, die „ab und zu mal vorbeikommen“ und gegen einen „Obolus“ bei der Betreuung aushelfen würden, sagt Linnemann im Anschluss. Solche nachbarschaftlichen Unterstützungsstrukturen müsse man „ausbauen“. Es brauche mehr Möglichkeiten, Hilfe im Alltag zu organisieren, damit pflegende Angehörige wie Bettina auch einmal Zeit für sich hätten.

Hirschhausen fordert eine Pflegereform, die „weitsichtig“ ist

Hirschhausen richtet seinen Blick gegen Ende der Doku auf die grundsätzlichen Herausforderungen des Pflegesystems. Von der Politik wünscht er sich, dass „Pflegefachkräfte vor Ort mehr selbst entscheiden dürfen, was ein Mensch braucht“. Zudem müsse man „das Verhindern von Pflegebedürftigkeit ernst nehmen“. Gerade die Prävention komme noch immer zu kurz. Dabei seien die finanziellen Mittel grundsätzlich vorhanden.

Mit Blick auf die Zukunft hofft Hirschhausen deshalb auf eine Pflegereform, die ihren Namen auch wirklich verdient: eine, „die weitsichtig ist, mutig und menschlich“ - und von ihm aus auch „disruptiv“ sein darf.

Die Doku „Hirschhausen und die Pflege“ ist am Montag, 30. November, 20.15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen. (tsch)