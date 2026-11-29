Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Glatteis herausgegeben. Grund ist gefrierender Regen. Auch weite Teile von Nordrhein-Westfalen sind von der Warnung betroffen. Das gesamte Warngebiet erstreckt sich von der Mitte Deutschlands bis in den Süden. Im Westen sind auch das Saarland sowie Rheinland-Pfalz dabei. Für NRW gilt die Warnung für die Eifel, Teile des Bergischen Landes, Oberberg und das Sauerland. Köln ist nicht betroffen

Grund für die „amtliche Warnung vor markanter Glätte“ (orange Warnstufe) ist gefrierender Regen. Man sollte nicht notwendige Aufenthalte im Freien und vor allem Fahrten vermeiden. Das Verhalten im Straßenverkehr sollte angepasst und Verzögerungen und Behinderungen sollten eingeplant werden. Die Warnung gilt von Sonntagnachmittag (29. November) bis in die Nacht zu Montag.

In Köln milder als im Bergland

Durch die auch in NRW seit Samstagabend ansteigenden Temperaturen mit parallel einsetzendem Niederschlag kommt es zur Glätte, wenn der Regen auf den noch gefrorenen Boden fällt. Dies macht sich vor allem im Bergland bemerkbar, während die Temperaturen im Rheinland bereits vorher in die Höhe gegangen sind und der Boden dann nicht mehr gefroren ist.

In Köln werden es am Sonntag laut „Wetter Online“ 4 Grad, dies ist im Vergleich zu den frostigen Vortagen geradezu mild. Am Nachmittag setzt dann hier Regen ein, der gegen Abend aber weniger wird. Insgesamt ist es den ganzen Tag über trübe. In den kommenden Tagen steigen die Werte weiter leicht an, am Mittwoch sollen demnach 6 Grad erreicht werden. Ab Montag zeigt sich dann auch vereinzelt wieder die Sonne. Mit Nachtfrost ist nicht zu rechnen.

Starker Wind in höheren Lagen von NRW

In Richtung Ende der nächsten Woche gehen die Temperaturen wieder etwas herunter, und zum kommenden Wochenende können die Nachttemperaturen laut DWD-Trend auch wieder leicht unter Null Grad sinken – allerdings ist es noch zu früh für eine genauere Vorhersage.

Im Bergland bleibt es auch zu Beginn der Woche kühler, vor allem in den Nächten muss hier immer noch mit Frost gerechnet werden. Nur noch vereinzelt gibt es laut dem DWD aber dann in der Nacht zu Mittwoch im Bergland Reifglätte. Vor allem im Bergland kommt zur Mitte der Woche stärkerer Wind auf. In Hochlagen können zeitweise starke Böen auftreten. (mit dpa)