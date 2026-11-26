Die nächsten Tage wird es kalt und glatt in NRW. Freitag (27. November) und Samstag (28. November) zeigt sich dafür immer wieder die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.

Winterliche Tage in NRW mit Regen und Glätte

Am Donnerstag (26. November) ist es demnach meist bewölkt und frostig. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei Grad im Bergland und zwei Grad am Rhein. Vor allem in der Nacht kann es laut DWD glatt auf den Straßen werden. Der Freitag bleibe ebenso kalt, aber dafür kann sich vor allem im Norden die Sonne zeigen. Die scheint auch noch am Samstag, dazu gibt es einen Temperaturanstieg: Null Grad im Nordosten und drei Grad im Südwesten, wie der DWD weiter mitteilte.

Am Sonntag (29. November) liegen die Höchsttemperaturen der Vorhersage zufolge dann bei fünf Grad. Gebietsweise regnet es auch, wobei in höheren Lagen etwas Schnee oder gefrierender Regen nicht ausgeschlossen sind – also Vorsicht vor glatten Straßen! (dpa/red)