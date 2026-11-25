Die letzte Novemberwoche zeigt sich bislang winterlich – und es soll auch erst einmal so weitergehen. Während es zum Wochenbeginn noch sehr neblig war und kaum hell wurde, ist es seit Dienstag kalt, aber immerhin weitgehend klar und sonnig. Die Nächte waren bereits empfindlich kalt, am Morgen hatte sich eine Eisschicht auf Autos und anderen Oberflächen gebildet.

Der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) spricht von einer „kalten Phase“. Dies sei Ende November nicht ungewöhnlich, aber „wir haben es länger nicht gehabt“. Grund ist ein Hochdruckgebiet, das sich über Deutschland festgesetzt hat. In Teilen von Nordrhein-Westfalen ist mit Dauerfrost in den nächsten Tagen zu rechnen.

Kalte Nächte in Köln und im Umland

Auch in Köln wird es frostig. Vor allem in der Nacht von Mittwoch (25. November) auf Donnerstag und der folgenden Nacht sinken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. In NRW können Werte von –8 Grad erreicht werden. Ganz so frisch wird es am Rhein nicht, vor allem nicht in der Kölner Innenstadt. Von –4 Grad sollte man aber ausgehen. Am Flughafen Köln/Bonn wird es kälter, ebenso wie im Kölner Umland.

Bis zu –6 Grad kann das Thermometer am Flughafen durchaus in der Nacht auf Donnerstag sinken. Grund ist die besondere Lage, wie der Meteorologe erklärt. Der Boden ist in der Wahner Heide sandig und kann Wärme nicht gut speichern. Hinzu kommt, dass es vermutlich in den nächsten Nächten eher windstill wird. Bei klarem Himmel und ohne Wind gibt der Boden seine Wärme ungehindert ab. Die bodennahe Luft kühlt sich stark ab, und es bildet sich eine Kaltluftschicht. Eine Vermischung mit wärmerer Luft aus der Höhe findet nicht statt.

Tagsüber steigen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag in Köln knapp über den Gefrierpunkt. Der Sonnenschein vom Dienstag und Mittwoch wird weniger, es ziehen Wolken auf. Für Schnee wird es aber dennoch nicht reichen, obwohl die Temperaturen passend wären. Es fällt einfach zu wenig Niederschlag bis zum Wochenende.

Etwas Schnee in der Eifel und im Bergischen Land möglich

Am Samstag wird sich dann laut DWD wohl wieder stärker die Sonne durchsetzen, bevor es wieder trüber wird. Der Frost schwächt sich am Sonntag und mit Beginn der kommenden Woche ab, so dass es in Köln von Montag bis Mittwoch tagsüber wieder bis zu 8 Grad „warm“ werden könnte. Nachts werden sich die Werte um den Gefrierpunkt einpendeln.

Wenn zu Beginn der Woche etwas Niederschlag fallen sollte, könnte dieser in den höheren Lagen von Sauerland, dem Bergischen Land und der Eifel als Schnee herunterkommen. Mehr als „ein paar Flocken“ werden es aber nicht werden. Mit einer dichten Schneedecke, die zum Rodeln oder Skifahren reicht, ist nicht zu rechnen.

Ob es ab Mittwoch eher mild oder mit erneuter Kälte weitergehen wird, ist noch unklar. Die Wettermodelle zeigen unterschiedliche Szenarien an.