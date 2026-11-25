Nachts bis zu minus acht Grad, tagsüber teilweise auch Dauerfrost: In Nordrhein-Westfalen stehen kühle Tage bevor. Regen ist nicht in Sicht, so die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Mittwoch (25. November) soll es demnach meist heiter bleiben bei Höchstwerten zwischen minus eins und vier Grad. In der Nacht könne es vereinzelt glatt werden.

Am Donnerstag (26. November) kann es laut der Vorhersage auch im Flachland gebietsweise Dauerfrost geben. Am Rhein wird es am wärmsten – und selbst dort liegt die Höchsttemperatur laut der Vorhersage nur bei zwei Grad. Der Himmel zeigt sich wolkig bis stark bewölkt. Nachts gibt es mit geringer Wahrscheinlichkeit wieder Reifglätte.

Frostige Tage in NRW: Ausblick für Freitag und Samstag

Ein wenig blauer Himmel ist laut DWD am Freitag (27. November) im Norden und Nordwesten zu erwarten, ansonsten soll es grau bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei minus eins Grad im Osten und zwei Grad im Westen.

Am Samstag (28. November) soll es verbreitet wolkig bleiben bei maximal null bis drei Grad. (dpa/red)