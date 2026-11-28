Der erste Advent wird in Nordrhein-Westfalen winterlich und ungemütlich. Während im Bergland und im Osten des Landes örtlich Glatteis droht, ist für Köln und das Rheinland am Sonntag vor allem Regen angesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Frost, Glätte und Nebel in Teilen des Landes.

Am Sonntag ziehen von Westen nach Osten Niederschläge durch. Im Westen Nordrhein-Westfalens fällt Regen. Weiter östlich und vor allem im Bergland ist zu Beginn auch gefrierender Regen mit örtlicher Glatteisbildung wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen 2 bis 5 Grad, in Hochlagen bleibt es teilweise bei Dauerfrost.

In der Nacht zum Montag soll es im Westen wieder niederschlagsfrei werden. Gebietsweise kann sich Nebel bilden, teilweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Im Osten und im Bergland sind weiterhin Niederschläge und streckenweise Glätte möglich. (dpa/jag)