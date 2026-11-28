Am Freitagabend gegen 23:25 Uhr meldete eine Zeugin bei der Polizeileitstelle ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Verlauf der Fahndung fahrenderweise auf der „Neue Jülicher Straße“ angetroffen und kontrolliert werden.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 41-Jährigen Ukrainer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Zudem verfügte der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt, mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen, untersagt.

Fußgänger auf Schutzstreifen erfasst: Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall in Düren

Kurze Zeit später, gegen 01.00 Uhr kam es dann auf der Zollhausstraße in Birkesdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-Jähriger Dürener befand sich auf der Zollhausstraße in Richtung Düren, stehend auf dem Fahrradschutzstreifen.

Von Düren kommend in Richtung Birkesdorf sei dann ein Fahrzeug angefahren gekommen. Das Fahrzeug sei aus bislang unbekannten Gründen auf den Fahrradschutzstreifen der Gegenfahrtrichtung geraten. Hier habe das Fahrzeug den Fußgänger touchiert.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich unverzüglich von der Unfallörtlichkeit, ohne nach dem Verletzten Fußgänger zu schauen, in Richtung der B56. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abgelesen und an die eingesetzten Beamten weitergegeben werden.

Polizei zieht Auto aus dem Verkehr

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug aus Birkesdorf handelte es sich um dasselbe Fahrzeug, das schon zuvor im Rahmen der Trunkenheitsfahrt aufgefallen war.

Hiermit jedoch noch nicht genug. Gegen 01.05 Uhr meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. Auch hierbei handelte es sich um dasselbe Fahrzeug. Das Fahrzeug fiel erneut durch Schlangenlinien auf. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf geparkt in Düren-Merken angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug. Im weiteren Verlauf konnten zwei mögliche Fahrzeugführer angetroffen werden.

Hierbei handelte es sich wieder um den 41-Jährigen Ukrainer, sowie um einen 36-Jährigen Ukrainer. Bei beiden Personen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Zudem wurde das Fahrzeug sichergestellt. Des Weiteren wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (dpa)