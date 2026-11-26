Das Wochenende bringt Regen, Sturmböen und Gewitter nach Nordrhein-Westfalen. Bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad kommen wiederholt starke bis stürmische Böen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Laut Prognose ziehen bereits am Freitag Böen durch das Land, am späten Abend sind spezifisch am nördlichen Niederrhein lokal schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Zunächst ist nach Angaben des DWD auch am Samstag mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, die aber am Nachmittag vorübergehend abschwächen. Dazu bleibt es bedeckt, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Die Wolkendecke bleibt auch am Sonntag dicht, es soll regnen und am Nachmittag bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad teils gewittrig werden.

Zwei Sturmtiefs

Das wechselhafte Wetter kommt von zwei Sturmtiefs, die mit ihrem Windfeld über die Region ziehen, erklärt eine Meteorologin des DWD. Heute und in der Nacht zu Samstag ist es demnach das Tief „Luise“, das zeitweise für stürmische Böen sorgt. Das Tief erreicht sein Maximum in der ersten Hälfte der kommenden Nacht, bevor es im Laufe des Samstags weiter in Richtung Ostsee und Dänemark zieht.

Abgelöst wird „Luise“ dann vom Sturmtief „Manja“, das Samstagabend aufzieht und weiter Richtung norwegische Küste wandert. Aber: Das aufkommende Wetter „geht in Ordnung“, wie die Meteorologin sagt. Es sei zu erwarten, dass zu dieser Jahreszeit auch ein oder zwei Tiefs hintereinander aufkommen.

Warnung vor umherfliegenden Gegenständen

Der DWD empfiehlt am Freitag und Samstagnacht frei stehende Objekte zu sichern, darunter Möbel, aber auch Zelte und Abdeckungen zu befestigen. Im Raum Düsseldorf sollten die Menschen zudem auf umherfliegende leichte Gegenstände achten.

Wetter beruhigt sich zum Wochenanfang

Auch einige Kommunen reagieren auf die Wetterprognose: Die Städte Köln und Aachen etwa halten die Menschen an, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden. In Dortmund schließen der Zoo und der Westfalenpark aufgrund der Wetterlage heute früher als üblich.

Etwas ruhiger soll das Wetter am Montag werden. Der Tag beginnt zunächst wolkig und trocken, am Nachmittag könnten die Wolken aber wieder dichter und von leichtem Regen ergänzt werden. Es bleibt frisch bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. (dpa/red)