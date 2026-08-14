Ina Müller fällt Alexander Gerst ins Wort„Wie viel verdient man eigentlich als Astronaut?“

Was für viele ein unrealistischer Kindheitstraum ist, wurde für Alexander Gerst zur Wirklichkeit. Der 50-Jährige war bereits zweimal im Weltraum. 2014 und 2018 flog er zur Internationalen Raumstation ISS und wurde 2018 deren erster deutscher Kommandant. Am Donnerstagabend war der bekannte Astronaut im NDR-Talk „Inas Nacht“ zu Gast - und wurde von der Moderatorin gleich mal zu seinen Finanzen befragt.

„Weißt du, was mich noch am meisten beeindruckt hat? Du musst ja als Astronaut Russisch können“, meint Ina Müller zunächst noch, ehe sie mitten in die Antwort von Alexander Gerst hineinfällt: „Wie viel verdient man eigentlich als Astronaut?“

So viel verdient Alexander Gerst schätzungsweise

Der Raumfahrer war gerade dabei, zu erklären, dass Tausende Seiten Betriebsanleitung komplett auf Russisch gewesen seien und er die Sprache jahrelang habe lernen müssen. Bei der Frage nach seinem Gehalt weicht er dann schließlich aus. „Rechnet sich das?“, schiebt Ina Müller noch hinterher. Doch Alexander Gerst bleibt vage: „Ich fand das total mega cool, Russisch zu lernen“, entgegnet er nur. Zahlen nennt er keine.

Als Angestellter bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA richtet sich sein Verdienst allerdings nach den offiziellen, öffentlichen Tarif- und Gehaltstabellen der Organisation. Dort dürfte Alexander Gerst aufgrund seiner Erfahrung und Dienstzeit in den gehobeneren Gehaltsstufen gelistet sein. Entsprechend lässt sich sein Bruttogehalt auf 8.000 bis 10.000 Euro pro Monat schätzen. (tsch)