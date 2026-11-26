Inka Bause wurde 1968 in Leipzig geboren; bei ihrem inzwischen verstorbenen Vater handelte es sich um den in der DDR erfolgreichen Schlager- und Pop-Komponisten Arndt Bause. Auch die heutige „Bauer sucht Frau“-Gastgeberin selbst stand früh im Rampenlicht und feierte bereits als Jugendliche Erfolge als Schlagersängerin, bevor sie sich einen Namen als TV-Moderatorin machte.

Im Interview mit „Superillu“ erinnert sich Inka Bause nun daran, wie viele DDR-Stars nach der Wende nicht mehr gefragt waren - so auch ihr Vater. „Mir haben die Plattenfirmen unmissverständlich gesagt, dass sie nur mit mir zusammenarbeiten, wenn ich mich beruflich von meinem Vater trenne“, schilderte die 58-Jährige. Gemeinsam beschlossen Vater und Tochter, die Zusammenarbeit zu beenden. Damals planten sie, sich wieder zusammenzutun, sobald Inka Bause wieder erfolgreich sei.

„Er hat das Komponieren wie die Luft zum Atmen gebraucht“

Dann jedoch starb Arndt Bause im Februar 2003 im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie - noch bevor es zu einer erneuten Kollaboration kommen konnte. „Mein Vater ist an einem gebrochenen Herzen gestorben“, vermutet Inka Bause. Gegenüber „Superillu“ erklärt der TV-Star: „Er hat das Komponieren wie die Luft zum Atmen gebraucht. Er hat nach der Wende einfach keine Chance mehr bekommen, sich zu beweisen.“ Bis heute vermisse sie ihren Vater. So fehle ihr „die gemeinsame Zeit mit ihm als 'Rentner'“, sagt Bause. „Momente, in denen man nur über Privates, die Vergangenheit, über Enkelkinder und gelebtes Leben hätte reden könne.“

Arndt Bause war zu DDR-Zeiten ein gefragter Komponist. 1964 brachte ihn der bekannte Textdichter Dieter Schneider ins Schlagergeschäft. Gemeinsam schrieben sie „He, Joe“ für die Sängerin Gipsy und landeten damit auf Platz eins der Tip-Parade des Deutschen Fernsehfunks. 1972 erhielt er den Kunstpreis der DDR, 1983 sogar den Nationalpreis der DDR III. Klasse für Kunst und Kultur. Im Jahr 2012 nahm Inka Bause stellvertretend für ihn den Medienpreis Goldene Henne entgegen. (tsch)