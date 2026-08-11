Ein Foto mit zwei Ringen nährt Spekulationen, dass Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet haben könnten.

Das Paar teilte am Abend auf seinen Instagram-Accounts ein Bild, auf dem ein goldener Ring an Ringfingern zu sehen ist. Eine offizielle Bestätigung für eine mögliche Trauung liegt noch nicht vor.

Ronaldo-Hochzeit angeblich in Portugal

Unter dem Foto mit dem Ring auf Ronaldos (41) und Rodríguez’ (32) Account sind die Buchstaben „C“ und „G“ und ein Herz zu sehen – vermutlich die Anfangsbuchstaben aus den Vornamen der beiden. Die Aufnahme wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach mit „Gefällt mir“ markiert.

Nach portugiesischen Medienberichten sollen sich der Stürmerstar und das spanische Model bei einer standesamtlichen Trauung im portugiesischen Nobelbadeort Cascais westlich von Lissabon das Ja-Wort gegeben haben. Die intime Zeremonie fand demnach im Beisein der fünf Kinder des Paares statt, wie die Zeitung „Público“ und andere Medien berichteten.

Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Hochzeit. Hartnäckig hielten sich zum Beispiel Gerüchte, wonach sich beide am vergangenen Wochenende auf Madeira das Ja-Wort geben sollten. Vor der Kathedrale versammelten sich zahlreiche Schaulustige und Medienvertreter. Das stellte sich als falsch heraus.

Ronaldo und die in Argentinien geborene Spanierin Rodríguez hatten ihre Verlobung genau ein Jahr vor der mutmaßlichen Hochzeit öffentlich gemacht. Am 11. August 2025 zeigte Rodríguez auf Instagram einen großen oval geschliffenen Diamantring und schrieb dazu: „Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben.“

Mit Rodríguez (32) hat der 41 Jahre alte Ronaldo zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr., stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit der 32-Jährigen.

Bei seinem WM-Abschied in diesem Sommer war Ronaldo nach der Niederlage der Portugiesen gegen Spanien, nach der ihm Tränen in den Augen standen, auch Kritik und Mitleid entgegengeschlagen. Ronaldo habe auf dem Rasen das dargestellt, „was er auch ist: ein 41-Jähriger, der versucht, die Zeit zurückzudrehen“, schrieb „The Athletic“. Ronaldo selbst schloss das Kapitel WM für sich mit „gutem Gewissen“ ab – aber eben titellos. (dpa/red)