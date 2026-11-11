Irmelin Krause ist tot. Die Schauspielerin und Sängerin war vor allem zu DDR-Zeiten als Fernsehdarstellerin bekannt. Sie starb am Dienstagvormittag im Alter von 88 Jahren auf dem Parkplatz des St.-Andreas-St.-Markus-Friedhofs im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen. Das meldete das Portal „Bunte.de“ unter Berufung auf einen Bericht der Zeitschrift „SuperIllu“, die mit Krauses Tochter Velia gesprochen hatte.

Irmelin Krause gestorben

In den sozialen Medien machte zudem Björn Wolfram die Nachricht öffentlich. Der Chefreporter der „SuperIllu“ teilte auf Instagram ein Foto, das ihn gemeinsam mit der Schauspielerin zeigt.

Den Hergang schildert die Berliner Polizei so: Eine 77 Jahre alte Autofahrerin rangierte gegen 11.00 Uhr auf dem Friedhofsgelände. Dabei erfasste ihr Wagen die 88-jährige Fußgängerin. Krause wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Fahrerin, die einen Schock erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Um die Ursache des Unfalls zu klären, haben ein Verkehrsunfallkommando und die Kriminaltechnik gemeinsam die Ermittlungen aufgenommen.

Erfolg mit „Ferienheim Bergkristall“ und „Polizeiruf 110“: Sechs Jahrzehnte auf der Bühne

Einem breiten Publikum wurde Krause vor allem durch das DDR-Fernsehen vertraut. In den 1980er-Jahren spielte sie in der populären Lustspielreihe „Ferienheim Bergkristall“ in den Episoden „Das ist ja zum Kinderkriegen“ sowie „So ein Theater“ die Figur Martchen Schneeberger. Darüber hinaus übernahm sie Rollen in Krimis wie „Polizeiruf 110“ und im Zweiteiler „Familie Rechlin“.

Ihre Laufbahn begann 1960 am Theater und umfasste neben Engagements als Sängerin und Chansonnière auch mehr als 190 Synchronarbeiten. So sprach sie beispielsweise Magda (Lynn Cohen) im Film „Sex and the City 2“ (2010). Außerdem lieh sie Frances Bay als Dottie in „Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant“ (2001) und Charmian May als Mrs. Darcy in „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ (2001) ihre Stimme.

Irmelin Krause war stolz auf ihre künstlerische Vielseitigkeit

Auf ihren Werdegang blickte Krause in einem früheren Gespräch mit der „SuperIllu“ sachlich zurück. Den ganz großen Durchbruch habe sie zwar nie gefeiert, stolz sei sie aber auf ihre künstlerische Vielseitigkeit.

Zugleich sprach sie damals über die Schattenseiten des Berufs, etwa über zweideutige Offerten im Umfeld von Besetzungen. Ihre Haltung dazu formulierte sie unmissverständlich: „Ich habe solche Angebote nie angenommen“.

Eine Entscheidung in ihrer Karriere bedauerte sie im Rückblick allerdings: Helene Weigel hatte ihr angeboten, ans Berliner Ensemble zu wechseln. Krause lehnte seinerzeit ab, weil sie sich die Aufgabe damals nicht zutraute. (jag)