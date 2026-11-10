Seit Daniel Craig mit „No Time to Die“ seinen letzten Auftritt als James Bond absolvierte, wartet die Filmwelt auf einen neuen 007-Darsteller. Mehr als fünf Jahre später scheint die Suche in die entscheidende Phase zu gehen.

Offenbar tut sich bei den Amazon MGM Studios was. Gerüchten zufolge haben die Produzenten die Auswahl auf wenige Kandidaten eingegrenzt. Drei Namen tauchen dabei besonders häufig auf: Callum Turner, Jack Lowden und Josh O’Connor.

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Alle drei Schauspieler sind 36 Jahre alt und verfügen über eine solide, aber noch nicht übermächtige Bekanntheit. Dieses Profil scheint den Verantwortlichen zu entsprechen. Offensichtlich sucht man keinen etablierten Superstar, sondern einen Darsteller, der durch die Rolle erst richtig groß werden kann.

Callum Turner auf einer Filmpremiere. Copyright: Christoph Soeder/dpa

Callum Turner gilt seit Monaten als einer der heißesten Anwärter. Der Londoner wurde durch die „Phantastische Tierwesen”-Filme und neuere Kinoproduktionen bekannt. Seine kantige Ausstrahlung und seine Körpergröße sprechen für ihn. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält er durch seine Ehe mit der Sängerin Dua Lipa. Ihre Traumhochzeit sorgte im Sommer für viel Aufmerksamkeit.

Jack Lowden bei den Golden Globes im Beverly Hilton. Copyright: Jordan Strauss/Invision/dpa

Jack Lowden kann aktuelle Agentenerfahrung vorweisen: In der Serie „Slow Horses“ spielt er einen MI5‑Agenten. Der Schotte wirkt körperlich präsent und hat zuletzt bei Fans und Teilen der Branche an Boden gewonnen. Gary Oldman, sein Serienkollege, hatte ihn öffentlich ins Gespräch gebracht.

Josh O'Connor beim Filmfestival in Cannes. Copyright: AFP

Josh O’Connor wurde durch seine Rolle als junger Prinz Charles in „The Crown“ einem breiten Publikum bekannt. Der Brite überzeugt durch seine feinen schauspielerischen Nuancen. Ob diese eher zurückhaltende Präsenz zum klassischen Bond-Image passt, bleibt abzuwarten. Einige Beobachter sehen darin jedoch eine Chance für eine moderne Interpretation.

Heisse Phase in der Bond-Suche

Laut Berichten aus Hollywood und London sollen in den vergangenen Wochen Screen-Tests stattgefunden haben. Dabei wurden die Kamerapräsenz, die Dialogsicherheit und die grundlegende Action-Tauglichkeit geprüft. Ob noch ein vierter, bislang unbekannter Kandidat im Rennen ist, ist unklar.

Eine offizielle Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet. Der Kinostart des neuen Bond-Films ist derzeit für das Jahr 2028 avisiert. Regie führen soll Denis Villeneuve. (mbr)