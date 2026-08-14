„Wird kein Weltuntergang“Jan Josef Liefers über möglichen AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt

In wenigen Wochen wird in Sachsen-Anhalt gewählt. „Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, da wird die ganze Welt draufschauen - je nachdem, wie es ausgeht“, meint Markus Lanz in der neusten Folge des Podcasts „Lanz + Precht“. Denn: „Alleine die Option einer ersten AfD-Regierung sortiert im Grunde die ganze politische Arithmetik des Landes neu“, glaubt der ZDF-Moderator.

Jan Josef Liefers fühlt sich bei der „relativ autoritären Agenda“ der AfD an die DDR-Zeit erinnert. Der Schauspieler wuchs in Dresden auf. Dort seien die Gespräche zu Hause ganz andere gewesen als auf der Straße, wie er im Podcast erzählt. „Eine meiner größten Erleichterungen war, als das vorbei war“, sagt der 62-Jährige, der in den letzten Jahren allerdings das Gefühl bekommen habe: „Was sagt man wo, ist schon wieder ein Thema geworden.“

„Ich glaube, dass die Demokratie eine starke und gut entwickelte Konstruktion ist“

Jan Josef Liefers kommt gebürtig aus Dresden. (Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

„Diese nationale Idee eines gereinigten Volkes oder wie man es auch immer nennen will“, damit habe Liefers noch nie viel anfangen können. Inwiefern sich ein Autoritarismus in Sachsen-Anhalt genau äußern würde, sollte die AfD an die Macht kommen, wisse er allerdings nicht. Und zumindest die Demokratie sehe er bei einem Wahl-Sieg der AfD nicht in Gefahr: „Ich glaube nicht, dass das ein Weltuntergang wird. Ich glaube auch, dass die Demokratie eine starke und gut entwickelte Konstruktion ist.“

Der „Tatort“-Darsteller fügt an, dass „wir mehr Resilienz haben“, als es „der ein oder andere jetzt glauben machen will, wenn er da so den großen Teufel an die Wand malt“. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pollytix kommt die AfD in Sachsen-Anhalt auf 43 Prozent - und liegt damit deutlich vor der CDU, die mit 23 Prozent auf Platz zwei steht. Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt finden am 6. September statt.

Die ganze Episode von „Lanz + Precht“ gibt es unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts sowie als Video-Podcast im YouTube-Kanal des ZDF. (tsch)