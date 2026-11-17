„Im Idealfall machen wir fünf.“ Als Deutschlands Nationaltrainer Jürgen Klopp (59) das vor dem Spiel seiner Jungs im Interview mit dem ARD-Duo Esther Sedlaczek (40) und Bastian Schweinsteiger (42) sagte, klang das schon noch ein bisschen nach Scherz oder Arroganz. Auch wenn Klopp gleich nachsetzte: „Es wird schon schwer genug, eins zu machen.“ Ändert nichts daran: Jürgen Klopp wurde zum Propheten.

Im Interview nach dem Spiel sprach Klopp ehrlich angetan von einem „außergewöhnlichen, auch außergewöhnlich schweren Spiel“. Dass es in ein rauschhaftes 5:0 münden würde, habe er sich „nicht getraut, anzunehmen“. Da spielte ihm Sedlaczek die hellsichtige Interview-Sequenz von vor dem Spiel noch mal vor. Der Coach lächelte, fast peinlich berührt.

Wichtiger als die eigene Weissagerei war ihm deutlich das, was seine Spieler auf dem Rasen boten. „Wir haben unglaubliche Tore geschossen. Wir haben unglaubliche Sachen gemacht.“ Die Niederlande, wenngleich ersatzgeschwächt, waren in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe. Nach der Pause gingen sie unter. Scherhant, Wirtz (zweimal), Schlotterbeck und Gruda schossen die Tore.

Jürgen Klopp happy nach dem 5:0: „Jeder geht mit einem Lächeln nach Hause“

Die Nationalspieler Brajan Gruda und Florian Wirtz hatten gegen die Niederlande oft Grund zu jubeln. (Bild: 2026 Getty Images/Maja Hitij) Copyright: 2026 Getty Images/Maja Hitij

Wichtig war Klopp auch, was seine Mannschaft für eine Außenwirkung ausstrahlte. „Wir können die Welt nicht verändern, aber ein positives Gesicht zeigen.“ Und bei den Fans für ein solches sorgen, denn: „Jeder, der heute hier war, geht mit einem Lächeln nach Hause und stellt für drei, vier Monate zumindest mal nicht die deutsche Nationalmannschaft infrage.“

Das sei im Sommer, als Klopp übernahm, noch anders gewesen: „Da hatte man ja das Gefühl, dass sich der neue Trainer - also zufällig ich - die Nationalmannschaft erst mal schönsaufen muss.“ Er aber sei gleich nach dem ersten Lehrgang mit dem Doppelkader von 44 Mann „schockverliebt“ gewesen.

Das zahlte sich aus. „Das ist eine sehr spezielle Gruppe“, lobte Klopp seine Jungs und mahnte: „Natürlich haben wir nicht alle Probleme gelöst. Aber wir haben aufgezeigt. Wir haben unsere Messlatte für uns hoch gelegt.“ Daraus wird sich ein - allerdings angenehmes - Problem entwickeln, denn: „Und da wollen wir jetzt jedes Mal drüber.“

Für die Nationalmannschaft ist das Spieljahr 2026 abgeschlossen. Das Viertelfinale der Nations League - die Begegnungen werden am Freitag, 20. November, ausgelost - wird im März 2027 ausgespielt. (tsch)