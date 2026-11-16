Der Berliner Junge Derry Scherhant und Jubilar Florian Wirtz haben die Fußball-Nationalmannschaft in Jürgen Klopps „Endspiel des Jahres“ mit Traumtoren als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League geführt.

Sechs Tage nach seinem 24. Geburtstag leitete Scherhant, aufgewachsen unweit des Olympiastadions, in der 41. Minute mit seinem ersten Länderspieltor das völlig losgelöste 5:0 (1:0) im 50. Duell mit dem Fußball-Erzrivalen Holland ein.

Deutschland dreht nach der Pause auf

Wirtz erhöhte mit einem weiteren fulminanten Linksschuss exakt nach einer Stunde. Seine Top-Leistung im 50. Länderspiel krönte der 23-Jährige mit dem 4:0 in der 71. Minute.

Davor hatte Nico Schlotterbeck bereits nach einem Freistoß von Brajan Gruda mit einem Flugkopfball die letzten Zweifel am Weiterkommen in der Nationen-Liga mit dem 3:0 beseitigt (65.). Für eine weitere Zugabe sorgte der wieder famose Gruda in der 77. Minute.

Beim höchsten Sieg unter Klopp spielten sich seine Jungs nach der Pause vor den 71.765 Zuschauern in einen Rausch. Im März 2027 darf sich die von Klopp personell und taktisch neu ausgerichtete DFB-Elf nun in der K.o.-Runde nach dem WM-Tiefpunkt im Sommer wieder mit den Top-Nationen wie Weltmeister Spanien, England oder Frankreich messen.

Auf wen die DFB-Auswahl im März im Viertelfinale trifft, das wird an diesem Freitag (12.00 Uhr) bei der Auslosung am UEFA-Sitz in der Schweiz ermittelt.

Den höchsten Pflichtspielsieg gegen Oranje errangen die Nationalspieler nochmal im schwarzen Adidas-Dress. Im neuen Jahr wird die Marke mit den drei Streifen vom US-Konkurrenten Nike als DFB-Partner abgelöst.

Allen voran für Torschütze Scherhant wird das Trikot des Hollands-Spiels ein besonders wertvolles Erinnerungsstück sein. In dem Stadion, wo er für Hertha BSC seine ersten Schritte als Profi machte, traf er in seinem vierten Länderspiel erstmals. (dpa)