In seiner zweiten Saison beim FC Liverpool steht Florian Wirtz weiterhin im Fokus der Presse. Die anhaltende Kritik an seinen Auftritten für den englischen Topklub lässt den DFB-Star nach eigenen Angaben kalt.

Es falle ihm „sehr leicht“, sich voll auf seinen Sport zu konzentrieren, „weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftige“, sagte der deutsche Nationalspieler bei Sky. „Es ist mir komplett egal, was jemand über mich zu sagen hat.“

Florian Wirtz rechnet mit seinen Kritikern ab

Gerade zu Saisonbeginn waren Wirtz' Leistungen wiederholt scharf bewertet worden. Der frühere Liverpool-Star Jamie Carragher tat sich dabei als besonders hartnäckiger Kritiker hervor. Wirtz spielt Fußball nach eigener Aussage, „weil es mir Spaß macht“. Sein Ziel formulierte er knapp: „Ich will erfolgreich sein, alles in Ordnung.“

Beim 2:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion erzwang der gebürtige Brauweiler die Führung. Den abgefälschten Schuss wertete die Liga als Eigentor von Pascal Groß. „Ich kann damit umgehen“, sagte Wirtz, der noch auf seinen ersten Premier-League-Treffer der Saison warten muss.

Form von Florian Wirtz zeigt deutlich nach oben

Am Dienstag hatte der 23-Jährige zudem in der Champions League beim 4:3 gegen den FC Villarreal getroffen. Insgesamt zeigt seine Form zuletzt deutlich nach oben. Gegen Brighton sei es bereits „ganz guter Liverpool-Fußball“ gewesen. „Wir gehen in eine gute Richtung mit unserer Entwicklung“, betonte der ehemalige Jungendspieler des 1. FC Köln.

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gab der Ex-Leverkusener zumindest vorsichtige Entwarnung. Zwar habe es noch keine „Checks“ gegeben, „aber ich denke, es ist nicht allzu wild“.

Der dribbelstarke Offensivspieler hatte sich beim Heimspiel am Sonntag am rechten Sprunggelenk verletzt: „Ich bin in den letzten Wochen ab und zu ein bisschen umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen. Ich denke, dass ich im nächsten Spiel wieder dabei bin.“ (mbr/sid)