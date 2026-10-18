Nach der 0:3-Niederlage gegen Manchester City hatte Jamie Carragher vergangene Woche abermals scharfe Kritik an Florian Wirtz geübt. Der Liverpool-Legende zufolge, die sich bei „Sky Sports“ äußerte, falle ihm kaum eine Partie ein, die Wirtz für Liverpool entschieden oder in der er den Unterschied ausgemacht habe. Verpflichtet worden sei Wirtz, damit er in der Premier League zum Star werde.

Damit beließ es Carragher nicht: „Ich finde, Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft herausgenommen werden.“

Florian Wirtz zieht mit Sadio Mané gleich

Sieben Tage danach lieferte der Nationalspieler beim 2:1-Sieg in Brentford eine beachtliche Antwort. Am Samstag (17. Oktober) traf Wirtz auf seinen DFB-Kollegen Kevin Schade, legte den Ausgleichstreffer von Víctor Muñoz auf und wurde anschließend als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Bemerkenswerter noch: Aus dem laufenden Spiel heraus kreierte er neun Torchancen. Seit der Saison 2003/04, dem Beginn der Erfassung, kam in der Premier League kein Liverpool-Spieler auf einen höheren Wert – lediglich Sadio Mané erreichte 2021 dieselbe Zahl. Den Sieg sicherte schließlich der frühere BVB-Stürmer Aleksander Isak mit einem Geniestreich.

Begünstigt wurde Wirtz allerdings dadurch, dass Brentford nach einer Roten Karte zur Halbzeit in Unterzahl antreten musste. In der Nachspielzeit gab es zudem einen weiteren Platzverweis.

Auch beim Laufpensum überzeugte Wirtz: 13,4 Kilometer spulte er in Brentford ab, so viel wie kein anderer Liverpooler in diesem Spiel. In der laufenden Saison liegt er mit 75,5 Kilometern an der Spitze der Liverpooler Laufstatistik.

Nach der Partie hob Iraola hervor, dass Liverpool gegen ein sehr tief verteidigendes Brentford einen Spieler mit genau diesen Fähigkeiten benötigt habe. Ob der Auftritt für den Profi, der einst beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, eine Wende markiert, ist noch offen. Die Leistung zeigt aber, dass Wirtz mehr zu bieten hat, als Carragher ihm derzeit zutraut. (oke)