Ryanair hat am Donnerstag (27. August) den teuren Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz öffentlich verhöhnt. In einem Tweet verspottete die irische Billigfluggesellschaft den FC Liverpool. Demnach wäre ein gealterter Meme-Spieler die bessere Verpflichtung gewesen als der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Köln.

Ausgangspunkt war ein Beitrag des britischen Journalisten Nicholas Bieber. Er postete ein offensichtlich bearbeitetes oder KI-generiertes Foto, das einen betagten Mann im Liverpool-Trikot mit der Rückennummer 90 zeigt, wie er von einer Person in Vereinsjacke die Treppe eines Ryanair-Flugzeugs hinuntergeführt wird. Ironisch schrieb Bieber dazu, er werde den nächsten Transfer der Reds wohl auf einem Billigflug tracken müssen, da die Vereinskasse leer sei.

Ryanair verspottet FC Liverpool und Florian Wirtz

Ryanair griff den Beitrag auf und antwortete lapidar: „Better signing than Wirtz.“ Übersetzt heißt das: „Ein besserer Transfer als Wirtz.“Damit stellte die Airline den fiktiven 90-jährigen „Neuzugang“ klar über den realen, hochdotierten Transfer des deutschen Nationalspielers. Mit diesem Seitenhieb zielte die Airline auf die hohen Ablösesummen und die finanzielle Situation des Klubs.

Bereits Anfang der Woche hatte Jamie Carragher deutliche Zweifel geäußert, ob der gebürtige Brauweiler die hohen Erwartungen beim FC Liverpool erfüllen wird. Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt gegen Newcastle United, bei dem der deutsche WM-Fahrer in der 63. Minute ausgewechselt wurde, hält die Klublegende die Kritik an Wirtz für nachvollziehbar.

Liverpool-Legende Jamie Carragher schreibt Florian Wirtz ab

Carragher glaubt nicht, dass es sich lediglich um eine vorübergehende Formschwäche handelt. Er sieht den 22-Jährigen derzeit lediglich als „ordentlichen Fußballer“. Zudem stellt Carragher den hohen Transferwert des Offensivspielers infrage. Wirtz war für bis zu 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.

Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigers wäre er jedoch nur 50 bis 60 Millionen Pfund wert. Auch taktisch sieht Carragher aktuell keinen passenden Platz für Wirtz und würde auf der Spielmacherposition lieber Dominik Szoboszlai einsetzen. (mbr)