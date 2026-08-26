„Was soll man mit ihm machen?“Liverpool-Klublegende schreibt Florian Wirtz ab

Florian Wirtz hinkt auf der Insel weiterhin den Erwartungen hinterher. Das sieht auch Jamie Carragher so, der den Offensivspieler aus dem Rheinland deutlich kritisiert. Gleichzeitig stellt er den hohen Transferwert des deutschen Nationalspielers infrage.

Bei Sky Sport sagte Carragher, er glaube nicht, dass Wirtz aktuell unter einer außergewöhnlichen Formschwäche leide. Vielmehr entspreche das, was der 22-Jährige seit rund einem Jahr zeige, vermutlich seinem tatsächlichen Leistungsniveau: „ein ordentlicher Fußballer“.

Jamie Carragher kritisiert Florian Wirtz scharf

Der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Köln war vor der vergangenen Saison für eine Ablösesumme von bis zu 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Nach Ansicht Carraghers ist der Offensivspieler diesen Betrag jedoch nicht wert. „Er ist kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte. Wahrscheinlich liegt sein Wert eher bei 50 bis 60 Millionen Pfund“, erklärte der frühere Verteidiger. Wirtz habe zwar ein gutes Ballgefühl, doch Carragher sei unsicher, welche Erwartungen an ihn gestellt würden.

Auch sportlich sieht Carragher derzeit keinen passenden Platz für den 48-Jährigen im Liverpooler Team. „Was soll man mit Wirtz machen?“, fragte er und widersprach zugleich der häufig vertretenen Ansicht, dass Spieler grundsätzlich ein Jahr benötigen, um sich an die Premier League zu gewöhnen. Diese Erklärung sei für ihn „ein Mythos“.

Florian Wirtz enttäuscht erneut für den FC Liverpool

Auslöser für seine Kritik war Wirtz’ Auftritt zum Saisonstart gegen Newcastle United. Liverpool hatte bei der Mannschaft des neuen Trainers Andoni Iraola in der Nachspielzeit noch ein 2:2 erzielt. Wirtz war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr auf dem Platz, da er bereits in der 63. Minute ausgewechselt worden war.

„Ich dachte, dieses Thema würde erst in sechs Wochen aufkommen – aber jetzt ist es bereits da“, sagte Carragher. Er sehe nicht, wie Wirtz derzeit in die Mannschaft integriert werden könne. Im Auftaktspiel war der deutsche Nationalspieler als Spielmacher eingesetzt worden. Auf dieser Position würde Carragher jedoch lieber Dominik Szoboszlai sehen. Der ehemalige Leipziger hatte gegen Newcastle den späten Ausgleich per Elfmeter erzielt.

Carragher zog ein ernüchterndes Fazit: Liverpool könne in dieser Formation nicht weiterspielen. Bereits in der vergangenen Saison habe das System mit Wirtz nicht funktioniert. Nun sei der Punkt erreicht, an dem der deutsche Nationalspieler möglicherweise nicht mehr in die Startelf passe. (red/sid)