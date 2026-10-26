Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz droht beim FC Liverpool der Ausfall für die beiden Top-Spiele gegen Chelsea und Arsenal in dieser Woche.

Der Spielmacher musste beim 2:0 gegen Brighton mit einer leichten Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden. Sein Einsatz am Mittwoch im Achtelfinale des Ligapokals gegen den FC Chelsea ist damit ebenso offen wie der gegen Meister FC Arsenal am Sonntag.

„Leider musste Flo das Feld verlassen, er hatte sich den Knöchel leicht verdreht“, sagte Trainer Andoni Iraola. „Es sieht nicht nach etwas Großem aus, aber wir spielen alle drei Tage. Deshalb müssen wir schauen, wie es um ihn steht.“

Florian Wirtz: „Das muss ich in den Griff bekommen“

Wirtz selbst geht nicht von einem längeren Ausfall aus. „Wir haben noch keine Checks gemacht. Ich denke, es ist nicht allzu wild. Ich bin in den letzten Wochen ab und zu umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen“, sagte der Offensivspieler bei Sky.

Wirtz hatte gegen Brighton - dem ersten Heimsieg dieser Saison in der Premier League von Liverpool - eine starke Leistung gezeigt. Ein Schuss des 23-Jährigen fälschte der frühere deutsche Nationalspieler Pascal Groß zur Führung der Reds ins eigene Tor ab. Kurz darauf erzielte Alexander Isak das zweite Tor. (dpa/red)