Kandidat verwechselt Honig mit Massageöl - „Bachelorette“ Ariel schimpft„Einfach nur dumm“

„Ich habe Massageöl gezogen, das ist ein Jackpot“: Als die Schweizer „Bachelorette“ in einem Spiel die verführerische Seite ihrer Buhler herauskitzeln wollte, konnte Diego sein Glück kaum fassen. Hätte er wohl besser mal genauer hingesehen. Doch selbst als ihm auffiel, dass er sich gerade mit Honig die Hände voll schmierte, hielt er es für eine gute Idee, Ariel ebenfalls dieser besonderen Kur zu unterziehen. Wehren konnte die sich aufgrund verbundener Augen nicht.

Die drei Nachzügler Karim (von links), Mario und James buhlen um das Herz von „Bachelorette“ Ariel. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

„Es muss einer sein, der einfach nur dumm ist“, echauffierte sich die Rosenkavalierin, als sie die Binde abnahm. Diego witzelte derweil: „Habe gehört, Honig ist gut für die Haut.“ Zwar kroch er auch schmallippig bei Ariel zu Kreuze. Überzeugt war sie davon aber nicht: „Ich hätte mir eine anständige Entschuldigung gewünscht.“ Bei der „Nacht der Rosen“ nannte sie Diegos Fauxpas gar „das Peinlichste“.

Einsicht war bei dem 23-Jährigen aber Fehlanzeige. Dass er Ariel obendrein teils „Bro“ und „Alter“ genannt hatte, führte zu ihrem knallharten Urteil: „So redet man nicht mit einer Frau!“ Auch wenn die dritte Folge von „Die Bachelorette“ Diegos Verbleib in der Show offenließ, stehen seine Chancen nicht besonders hoch.

Single lästert über Konkurrenten: „Wahrscheinlich hat er nicht einmal einen Schulabschluss“

Livio und Ariel kamen sich beim romantischen Date am Strand näher. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Ganz anders bei Livio. Dass der 22-Jährige mit Blume am Revers die „Nacht der Rosen“ verließ, schien spätestens am Ende des romantischen Einzeldates mit Ariel in Stein gemeißelt. Hatte er sich zuvor noch wortreich beklagt, kaum Zeit mit Ariel alleine verbracht zu haben, endete das Rendezvous vor romantischer Strandkulisse denkbar positiv. Nach einigen zärtlichen Küssen schwärmte Livio: „Es hat sich super angefühlt.“ Auch Ariel war „happy“.

Doch die Konkurrenz schlief nicht - und wurde sogar noch größer. Mit James, Karim und Mario ergänzten drei weitere Single-Männer das Feld der Junggesellen. Als Bora Neuankömmling Karim aufgrund seines Äußeren als „Lehrer“ abstempelte, lästerte der kampfeslustig hinter der Kamera: „Wahrscheinlich hat er nicht einmal einen Schulabschluss.“ Konkurrenz sehe er bei den anderen Männern ohnehin nicht, ließ er großspurig wissen. Ob sich das als richtig herausstellt, darf der Jurastudent in den kommenden Folgen beweisen. Er bekam eine Rose.

Der Schweizer TV-Sender 3+ zeigt „Die Bachelorette“ immer montags um 20.15 Uhr. Seit 5. November ist die Ariel-Staffel auch von Deutschland aus im Stream zu sehen - bei RTL+. (tsch)