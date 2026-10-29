YouTube-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer muss wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung eine Geldstrafe von 270.000 Euro bezahlen. Die Summe setze sich aus 90 Tagessätzen zu je 3.000 Euro zusammen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Dortmund. Die Taten beträfen seine Noch-Ehefrau. Bei der Sachbeschädigung handelte es sich laut Gericht um eine Kette, die er ihr vom Hals gerissen habe. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.

Der 46-Jährige („Die PS-Profis“) hatte die Vorwürfe öffentlich teilweise eingeräumt und sich in einer weiteren Stellungnahme bei seiner Frau entschuldigt. Zuvor hatte er ihr zunächst vorgeworfen, sie habe ihn ebenfalls geschlagen. Sie hatte gegenüber „Bild“ gesagt, sie habe ihm in einer Defensiv-Situation auf die Brust gehauen. Das Paar hat sich getrennt und lässt sich derzeit scheiden.

Die 270.000 Euro sind keine Entschädigung, sondern eine Geldstrafe. Der Ehefrau sei es darüber hinaus unbenommen, zivilrechtliche Schritte einzuleiten, so die Sprecherin des Gerichts. Kraemer kann gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen, dann käme es zu einer Hauptverhandlung. (dpa/red)