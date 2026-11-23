Es gibt keine Spur von Streit am Sonntagabend bei „Caren Miosga“ in der ARD. Das ist auch nicht vorgesehen - und vielleicht ist das angesichts des Themas sogar angemessen. Zu ernst ist die Lage in der Ukraine. Über diese berichtet der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der aus Kiew zugeschaltet ist. Oft gebe es zehn Stunden am Tag keinen Strom in der Hauptstadt, sagt er. Der Strom sei auch schon für 16 Stunden am Stück ausgefallen. Er selbst besitze einen Generator, sonst hätte er nicht mitreden können. Gerade jetzt, während der Live-Ausstrahlung der Sendung, sei kein Strom da. Die Menschen stünden am Morgen auf und würden mit Drohnen beschossen. Frisches Wasser sei nicht immer vorhanden. Doch das sei nichts gegen die Lage, in der sich seine Eltern in Odessa befänden, sagt Kuleba. Dort gebe es in großen Teilen der Stadt überhaupt kein frisches Wasser mehr. Und der Winter komme erst noch.

Caren Miosga machte erneut den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Thema ihrer Sendung. (Bild: ARD / Thomas Ernst) Copyright: ARD / Thomas Ernst

Dennoch erklärt der ehemalige Politiker, er wolle in der Hauptstadt Kiew bleiben. „Putin soll nicht feiern“, stellt er klar. Einen Sieg über die Ukraine gönnt Kuleba dem Mann nicht, den der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ein ums andere Mal einen „Kriegsverbrecher“ und die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer „Machthaber“ nennt, weil sie nicht „Präsident“ sagen will. „Die Stärke der Ukraine“ sei es, die ihm, Kuleba, in dieser Situation Hoffnung gebe. Die, „und die Erwartung, dass Europa an seine eigene Stärke glauben wird.“ Das sei das Wichtigste: „Wir sollten an uns selbst glauben.“

Weltweit wenig Beachtung für Treffen der „Koalition der Willigen“

Der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba berichtete aus Kiew von der aktuellen Lage in der Ukraine. (Bild: ARD / Thomas Ernst) Copyright: ARD / Thomas Ernst

„Hat die Ukraine die Chance auf einen Frieden?“ will Caren Miosga in dieser Ausgabe ihrer Sendung von den Gästen wissen. Doch die Antwort gibt sie selbst: Der Krieg werde noch lange dauern, sagt sie. Seit fast fünf Jahren diskutieren die Gäste in den verschiedenen Talkshows von ARD und ZDF über das selbe Thema. Immerhin: Auch die Politiker reden. In dieser Woche gab es gleich zwei Treffen, zur selben Zeit. In Berlin kam die „Koalition der Willigen“ zusammen, im chinesischen Shenzhen trafen sich die Staatschefs aus China, den USA und Russland: Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin.

Norbert Röttgen stellt in der Sendung das Treffen in Berlin in den Mittelpunkt. Von dem bleibe „die glaubwürdige Entschlossenheit von so vielen Staaten nicht zuzusehen, sondern zu erkennen, es geht um unsere eigene Sicherheit, den Frieden in Europa“. Röttgen weiter: „Wir überlassen das nicht anderen, sondern wir stehen dafür ein, und zwar ganz umfassend in der militärischen Unterstützung, das ist friedenspolitisch unverzichtbar, aber auch in unserer Bereitschaft, alles, was möglich ist, auch zu tun und uns zu engagieren. Es ist die Koalition der Willigen, und dieser Wille ist das Entscheidende, nicht Analyse und reden, sondern Wille. Und dieser Wille wird auch durch Taten unterlegt, auch von der Europäischen Union, durch einzelne Staaten. Und darum ist es das wichtigste, was geschehen konnte, nämlich ein starker weiter Wille, nicht passiv zu sein, sondern aktiv zu sein und sich nicht mit Krieg abzufinden, sondern für den Frieden zu arbeiten.“

Wolfgang Ischinger (rechts) sieht kaum Fortschritt bei den Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. (Bild: ARD / Thomas Ernst) Copyright: ARD / Thomas Ernst

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sieht es pragmatischer: Man habe sich in Berlin darauf verständigt, dass es vor Friedensgesprächen einen Waffenstillstand geben müsse. Was Ischinger nicht sagt: Das ist schon seit langer Zeit Konsens in Europa. Im Kreml sehen sie das anders. Dort, in Moskau, sei das Treffen kaum kommentiert worden, „und wenn, dann abfällig“, sagt Russland-Expertin Sabine Fischer. Ähnlich war die Situation auch in der US-Presse: kaum ein Kommentar über Berlin. Dort machten sich aber viele Kommentatoren über die innige Umarmung zwischen Putin und Trump in China lustig, die kameratauglich inszeniert worden war.

Ukrainischer Ex-Außenminister: „Wir werden auch diesen Winter überleben.“

Nichtsdestotrotz: Es wird geredet. Das erkennen Röttgen und Ischinger an. Obwohl Ischinger klarstellt: „Redebereitschaft kann ja nie falsch sein, nur das, was wir jetzt seit anderthalb Jahren erleben zwischen Steve Witkow, Gerald Kushner und den russischen Gesprächspartnern hat ja zu nullkommanull Fortschritt geführt. Wir sind genau da, wo wir vorher waren, nämlich am Nullpunkt. Hat die russische Föderation auch nur einen einzigen sachlichen Kompromissvorschlag gemacht? Nicht, dass ich wüsste.“ Wenig Tolerant hat Röttgen für Gegner der Ukraine-Hilfen übrig. Diese seien „eine erstrangige patriotische Pflicht“. „Und alle, die das bekämpfen, sind keine Patrioten in meinem Auge, sondern offene Kollaborateure dieses Kriegsverbrechers.“

Weitere Gespräche könnte es am 14. oder 15. Dezember während des G20-Treffens in Miami geben. Doch daran glaubt Sabine Fischer nicht. Die Politikwissenschaftlerin kann sich nicht einmal vorstellen, dass Russlands Präsident Putin dort überhaupt auftauchen wird. Dafür habe er das Treffen in Shenzhen genutzt. Das sei aber auch nicht wirklich das wichtigste, hebt Ischinger hervor: „In der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt es eine große Erfolgsgeschichte. Das ist das, was wir in unserer Sprache 'stille Diplomatie' nennen. Sie können auch Geheimdiplomatie sagen, also Diplomatie ohne Öffentlichkeit.“ Darauf sollte man in dieser Lage setzen. „Wenn man es nämlich still und heimlich macht, dann kann auch niemand sein Gesicht verlieren bei solchen Gesprächen, und dann wird es leichter, hinterher an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen: Wir haben jetzt folgende Kompromisslinie mal ausgetestet, und darüber können wir uns dann auch wirklich mal irgendwo an den Tisch setzen.“

Am Ende der Sendung kann man als Zuschauer ein wenig deprimiert sein. Denn wirkliche Fortschritte hat es seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 offensichtlich nicht gegeben. Der einstige Optimismus auf ein baldiges Kriegsende und einen ukrainischen Sieg ist Vergangenheit. Stattdessen herrscht ein ernüchterter Realismus. „Putin will keinen Frieden“, sagt Röttgen. Und trotzdem ist ein wenig Optimismus angebracht, und den verströmt ausgerechnet der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, als er sagt: „Wir werden auch diesen Winter überleben.“ (tsch)