„Konnte einfach nicht spielen“Marisa Burger bei „Rosenheim-Cops“-Abschied durch Double ersetzt

25 Jahre lang spielte Marisa Burger die Polizeisekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Vor ein paar Monaten kündigte die Schauspielerin ihren Ausstieg an. Ihre letzte Szene drehte sie am 17. Oktober 2025, dafür musste sie aber in den Proben durch ein Double ersetzt werden, wie sie jetzt verriet.

„Wir hatten eine wirklich schöne Abschiedsszene. Bei den Proben musste ich aber gedoubelt werden, denn ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen“, sagte Marisa Burger der „Abendzeitung München“. Auch ihre Kollegen waren überwältigt. So habe Schauspieler Max Müller, der in der Serie die Figur Michi Mohr spielt, „bitterlich geweint“, wie die 53-Jährige erzählte.

Die letzte „Rosenheim-Cops“-Folge mit Marisa Burger ist für Dienstag, 24. November, um 19.25 Uhr im ZDF geplant. Wie ihre Figur Miriam Stockl dann aus der Sendung scheiden wird, ist noch nicht bekannt. Einen Serientod wird es nicht geben, stellte Marisa Burger bereits klar. Produzentin Elisabeth Villotti sagte laut „Abendzeitung München“ im TV-Magazin „Hallo Deutschland“, der Ausstieg solle so schön wie möglich gestaltet werden. (tsch)