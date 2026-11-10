„Charme, Witz und Toleranz“Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger äußert sich nach seinem Tod

Für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird ein Staatsakt vorbereitet. Wie seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger auf Instagram bekanntgab, soll „in Absprache mit der Familie ein Staatsbegräbnis ausgerichtet“ werden. Die Beisetzung des Freie-Wähler-Chefs werde danach „zu Hause stattfinden“. Es ist die erste öffentliche Äußerung der 48-jährigen Regensburger Landrätin seit dem Tod ihres Partners.

Tanja Schweiger: Erste öffentliche Worte nach dem Todesfall

In ihrer Mitteilung schilderte Schweiger die Wucht des Moments: „Hubert Aiwanger ist tot. Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise.“ Die Angehörigen hätten die erste Trauer zunächst im engen Kreis verarbeitet. Schweiger würdigte den Verstorbenen mit persönlichen Worten: „Hubert war ein wirklicher Volksvertreter – mit Charme, Witz und Toleranz.“

Zudem sei er „ein Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit“ gewesen. Beeindruckt habe viele vor allem „seine schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte, so darzustellen, dass sie jeder verstand“. Schweiger und Aiwanger waren über zehn Jahre liiert und haben zwei gemeinsame Söhne.

Hubert Aiwanger: Rückblick auf das Wirken des Freie-Wähler-Chefs

Gleichzeitig bedankte sich die Politikerin für die zahlreichen Beileidsbekundungen aus der Bevölkerung. Briefe in den heimischen Briefkästen, Reaktionen in den sozialen Netzwerken sowie die langen Schlangen an den Kondolenzbüchern zeigten das hohe Ansehen, das der 55-Jährige über Parteigrenzen hinweg genossen habe.

Schweiger würdigte Aiwanger nicht nur als Politiker, sondern auch privat. Er sei ein wirklicher Volksvertreter gewesen, der seine Ruhe vor allem in der Natur gefunden habe. (Archivbild) Copyright: imago/Sven Simon

Schweiger würdigte Aiwanger dabei nicht nur als Politiker, sondern auch privat. Er sei ein wirklicher Volksvertreter gewesen, der seine Ruhe vor allem in der Natur gefunden habe. Neben seiner schnellen Auffassungsgabe hob sie sein Talent hervor, komplexe Sachverhalte volksnah zu vermitteln. Das Paar war über zehn Jahre liiert und hat zwei gemeinsame Söhne.

Aiwanger war am 4. November tot in einem Hotel in Berlin aufgefunden worden. Kurz vor seinem Tod hatte er einen Termin zur Eröffnung des dortigen Büros seiner Partei mit dem Hinweis abgesagt, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe.

Laut Obduktionsbericht liegt kein Fremdverschulden vor; weiterführende rechtsmedizinische Untersuchungen zur genauen Todesursache dauern derzeit noch an.

Wann der Staatsakt abgehalten wird, ist bislang noch unklar. Schweiger kündigte an, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald die entsprechenden Termine final abgestimmt sind. (jag)