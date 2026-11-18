Lena Meyer-Landrut hat sich nach langer Funkstille auf TikTok zu einem möglichen Comeback geäußert. Unter dem Video einer Anhängerin, die sich eine Rückkehr der Sängerin zu Weihnachten wünscht, hinterließ die 35-Jährige einen kurzen Kommentar: „Dauert noch bisschen.“ Dazu setzte sie ein Herz.

In dem TikTok-Video ist im Hintergrund eine Coverversion von Mariah Careys Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“ zu hören, die Lena Meyer-Landrut selbst gesungen hat. Die Nutzerin schrieb dazu: „Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ein Lena-Comeback.“

Ob die Sängerin damit neue Musik, Konzerte oder eine Rückkehr in die Öffentlichkeit meint, ließ sie offen.

Lena Meyer-Landrut: Fans reagieren auf Comeback-Kommentar

Auf die Antwort der Sängerin folgten mehr als 50 weitere Kommentare. Viele Fans äußerten ihre Vorfreude auf eine mögliche Rückkehr. „Wir warten“ und „Nimm dir die Zeit, die du brauchst“, schrieben Nutzerinnen und Nutzer. Ein weiterer Fan kommentierte: „Ich brauche dich und deine Musik.“

Bereits im Juli 2026 hatte Meyer-Landrut auf TikTok auf ein Video zu einem ihrer Songs reagiert. Auch damals gehörte ihr Kommentar zu den wenigen öffentlichen Lebenszeichen seit ihrem Rückzug.

Lena Meyer-Landrut seit 2024 kaum noch in der Öffentlichkeit

2010 wurde Lena Meyer-Landrut im Alter von 19 Jahren über Nacht bekannt. Mit ihrem Song „Satellite“ gewann sie den Eurovision Song Contest in Oslo und holte den Wettbewerb nach 28 Jahren wieder nach Deutschland. Anschließend veröffentlichte sie mehrere Alben, ging auf Tour und war regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Im Sommer 2024 musste die Sängerin ein Konzert in München wegen heftiger Schmerzkrämpfe absagen. Nachdem sie erneut medizinisch behandelt worden war, strich sie auch die übrigen Termine ihrer Tour. Damals erklärte sie, sie müsse „einfach mal die Reißleine ziehen“.

Seitdem gab es weder neue Musik noch Interviews oder öffentliche Auftritte. Auch auf Instagram blieb es weitgehend still. Mit ihrem aktuellen TikTok-Kommentar hat Meyer-Landrut nun zumindest einen kleinen Hinweis auf ihre Zukunftspläne gegeben. Wann sie tatsächlich zurückkehrt, ist allerdings weiterhin offen. (red)