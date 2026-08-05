Am vergangenen Freitag wurde das Anwesen der US-Schauspielerin Linda Blair im Süden Kaliforniens einer behördlichen Kontrolle unterzogen. Nach Informationen des US-Magazins „People“, das sich auf offizielle Quellen beruft, gehen die Behörden dem Verdacht nach, dass dort mehr als 100 Hunde ohne die erforderliche Genehmigung in Zwingern gehalten werden.

Die 67-jährige Schauspielerin, die durch ihre Rolle in dem Horror-Klassiker „Der Exorzist“ berühmt wurde, zeigte sich von der Kontrolle unbeeindruckt. Sie erklärte das Vorgehen der Einsatzkräfte mit noch nicht eingereichten Unterlagen.

Linda Blair: Behörden prüfen Haltung von mehr als 100 Hunden

Laut der Verwaltung des Los Angeles County handelte es sich um eine gemeinsame Aktion des Department of Animal Care and Control (DACC) und des Department of Regional Planning. Grundlage war eine richterliche Anordnung, die den Einsatzkräften erlaubte, die Gebäude und den Zustand der Tiere auf dem Gelände zu überprüfen.

Auslöser für die Maßnahme waren bereits 2023 abgelaufene Genehmigungen für den Betrieb der Zwinger. Frühere Kontaktversuche der Behörden blieben laut DACC ohne Reaktion. Während der mehrstündigen Kontrolle zeigte sich Blair kooperativ; Tiere wurden nicht mitgenommen.

Hollywood-Star äußert sich

Kurz nach der Aktion äußerte sich die Darstellerin auf Instagram und gab Entwarnung zum Wohlergehen der Hunde. Sie erklärte, es gehe lediglich um fehlende Formalitäten und Baupläne, die nun bearbeitet würden. Zudem merkte sie an, eine postalische Mitteilung wäre die passendere Vorgehensweise gewesen.

Seit vielen Jahren engagiert sich Blair im Tierschutz. 2003 gründete sie die gemeinnützige Organisation „Linda Blair WorldHeart Foundation“, um heimatlose Tiere zu retten. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, machten die zuständigen Stellen keine weiteren Angaben zu möglichen Konsequenzen.

Nach ihrem weltweiten Erfolg als Regan MacNeil in „Der Exorzist“ und einer bewegten B-Movie-Karriere wurde es ab den 1980er-Jahren deutlich ruhiger um Linda Blair. In den vergangenen Jahren war die Darstellerin nur noch vereinzelt in größeren Filmproduktionen zu sehen.

Zu ihren jüngsten Projekten zählen die Serie „JJ Villard's Fairy Tales“ (2020) und der Horrorfilm „Landfill“ (2021). 2023 schlüpfte sie noch einmal in die Rolle, die sie berühmt gemacht hatte: In „Der Exorzist – Bekenntnis“ kehrte sie als Regan MacNeil zurück.