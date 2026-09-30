Liz Baffoe hat einen bemerkenswerten Karrierewechsel vollzogen. Die Darstellerin wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Mary Dankor in der TV-Serie „Lindenstraße“ bekannt und ist nun regelmäßig für die Fluggesellschaft Condor als Stewardess im Einsatz. Damit wechselt sie vom Fernsehstudio in die Flugzeugkabine.

Auch in ihrer neuen Tätigkeit über den Wolken wird die 57-Jährige häufig wiedererkannt. Für die in Bonn geborene Schauspielerin bleiben Begegnungen mit Passagieren, die sie aus dem Fernsehen kennen, nicht aus.

Gegenüber der Zeitschrift „Bunte“ äußerte sich Baffoe amüsiert über die Reaktionen der Fluggäste. Sie berichtete von zahlreichen Foto-Wünschen: „Ich habe so viele Selfies wie noch nie in meinem Leben gemacht.“

Schauspielerei bleibt weiterhin ein Standbein

Ihren Entschluss für den Berufswechsel bedauert sie keineswegs. „Es läuft super“, betonte die Darstellerin. Die Tätigkeit in der Kabine ist für sie eine wichtige zweite berufliche Säule, da die Arbeit als Schauspielerin naturgemäß von wechselnden Engagements geprägt ist.

Dem Schauspielberuf hat sie jedoch nicht den Rücken gekehrt. Seit 2008 spielt Baffoe die Lehrerin Changa Miesbach in der Serie „Schloss Einstein“ für junge Zuschauer. Zudem ist sie als Schriftstellerin tätig. Im Juni erschien ihr Kinderbuch „Coconanza und der gestohlene Prinz“.

Weltweite Einsätze und öffentliche Auftritte

Ihre Tätigkeit als Stewardess führt sie vor allem auf internationalen Langstreckenflügen aus. Auf einen kürzlichen Flug nach Sansibar folgen geplante Einsätze nach Vancouver, Las Vegas und Los Angeles. In den sozialen Medien gibt sie Einblicke in ihre Reisen. Dort bedanken sich Reisende in den Kommentaren häufig für die gute Betreuung.

Obwohl sie beruflich viel Zeit in der Luft verbringt, ist sie weiterhin auf dem roten Teppich zu Hause. Baffoe besucht nach wie vor gerne gesellschaftliche Anlässe und trifft dort auf frühere Kolleginnen und Kollegen.

Vor Kurzem veröffentlichte sie auf Instagram Fotos, die sie bei einem Treffen mit ihrer ehemaligen „Lindenstraße“-Kollegin Marie-Luise Marjan bei einer Veranstaltung in Aachen zeigen. Sichtlich erfreut posierten die beiden Darstellerinnen gemeinsam für die Fotografen. Der Moment dürfte bei den Anhängern der beliebten Serie nostalgische Gefühle geweckt haben. (jag)