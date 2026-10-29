Lucas Cordalis bezeichnet ungefragte Nacktbilder von Fans als „nette Geste“

Ungefragte Nacktbilder sorgen in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ für rege Diskussionen. Während Achim Petry (52) derartige Nachrichten als „übergriffig“ empfindet, sieht Lucas Cordalis (59) die Sache weitaus gelassener. „Ich würde mal sagen: Kommt drauf an“, entgegnet der Ehemann von Daniela Katzenberger. Dabei sei ihm durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Aussage „sehr weit aus dem Fenster“ lehne.

Lucas Cordalis ist mit Reality-Star Daniela Katzenberger verheiratet. (Bild: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt) Copyright: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt

„Du hast kein Problem damit?“, wundert sich Petry. Schlagersänger und -produzent Cordalis bleibt bei seiner Haltung. Für ihn komme es darauf an, wie man mit den Bildern umgehe. Der Sohn von Costa Cordalis (“Anita“) sieht das Ganze mit Humor, wie er betont. Ekel lösten entsprechende Bilder bei ihm nicht aus, im Gegenteil, er bezeichnete sie als „eine nette Geste“. Ein Frauenkörper sei für ihn „immer schön“.

Bei Achim Petry stößt er mit dieser Ansicht auf wenig Verständnis. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (“Wahnsinn“) findet ungefragte Nacktbilder „nicht okay“ und sogar „übergriffig“. Für ihn sei ein solches Verhalten „von der menschlichen Art her ein bisschen eklig“. Auch Joelina Drews, Tochter von Jürgen Drews, hält nichts von intimen Fan-Botschaften dieser Art. Die 31-Jährige stört sich vor allem daran, dass die betreffenden Frauen wüssten, dass Lucas Cordalis vergeben ist. Der 59-Jährige hält jedoch bis zuletzt dagegen: Für ihn gehe angesichts solcher Bilder die Welt nicht unter. (tsch)