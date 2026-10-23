„Ich habe Kinder“„Manta Manta“-Star Ruland startet OnlyFans-Account

Durch einen Auftritt als Sängerin in der ZDF-Hitparade begann 1988 ihre Fernsehkarriere. Anschließend wurde sie als Uschi in der Komödie „Manta Manta“ (1991) einem breiten Publikum bekannt und spielte anschließend unter anderem in „Nicht von schlechten Eltern“, „Tatort“, „Balko“ sowie der Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“ mit. Auch im RTL-Dschungelcamp war die heute 60-Jährige bereits zu sehen. Jetzt will Tina Ruland bei OnlyFans durchstarten.

Schon seit Anfang des Jahres postet die Darstellerin Fotos von ihren Füßen auf Instagram. Nun möchte sie mit derartigen Aufnahmen auch Geld verdienen. Am Donnerstag eröffnete Tina Ruland ihren OnlyFans-Account. „Ganz ehrlich, ich bin Geschäftsfrau! Ich habe Kinder und muss Miete bezahlen“, erklärt sie gegenüber „Bild“ ihre Beweggründe.

Ihre Bilder und Videos würden sich primär an Menschen richten, die auf Füße stehen. Dazu stellt sie klar: „Wer sich wie aufgeilt oder nicht, das ist doch nicht mein Problem.“ Auch auf Instagram teilte Tina Ruland ihren Followerinnen und Followern die Entscheidung mit. Zu einem weiteren Fuß-Foto schreibt sie: „Diese kleine liebgewonnene, fast schon Tradition, könnt Ihr ab jetzt auch täglich haben.“ Allerdings eben nicht mehr auf Instagram, sondern auf OnlyFans. (tsch)