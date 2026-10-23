Julian Nagelsmann wird auf der Insel als möglicher Retter von Manchester United gehandelt. Oliver Kahn rät Julian Nagelsmann zu Zurückhaltung bei der Wahl seines nächsten Trainerjobs.

Der frühere Torhüter betrachtet den Wechsel zum kriselnden Traditionsklub besonders skeptisch. Nagelsmann fehle im Ausland bislang die ganz große Erfahrung, sagte Kahn bei RTL/Sky Sport. Der heutige Kahn-Vertraute hatte Nagelsmann einst als Trainer zum FC Bayern München geholt.

Nagelsmann, der nicht nur bei Bayern München versagte und nach dem enttäuschenden WM-Turnier als Bundestrainer zurücktrat, stehe nun vor einer entscheidenden Frage, so Kahn. Er müsse abwägen, ob er sich zunächst eine passende Station suche oder sich sofort auf ein enormes Wagnis wie United einlasse. Dort sei in den vergangenen Jahren fast jeder Trainer früher oder später gescheitert.

Julian Nagelsmann laut „Telegraph“ auf der Liste der Carrick-Nachfolger ganz oben

Wie der „Telegraph“ berichtet, zählt Nagelsmann im Fall einer Trennung von Cheftrainer Michael Carrick zu den bevorzugten Kandidaten bei Manchester United. Er soll grundsätzlich gesprächsbereit sein, falls ein Angebot vorliegt.

Der Druck auf Carrick wächst. Nach der 1:4-Niederlage bei Como 1907 in der Champions League geriet der frühere United-Profi weiter in die Kritik. In der Königsklasse holte Manchester aus drei Spielen nur einen Sieg. In der Premier League steht der Klub nach einem Sieg aus sieben Partien auf Rang 13.

Julian Nagelsmann eroberte die Bundesliga

Julian Nagelsmann begann bereits in jungen Jahren seine Karriere als Trainer. Nach Stationen im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim übernahm er im Jahr 2016 im Alter von 28 Jahren die Profimannschaft und zählte damit zu den jüngsten Bundesliga-Trainern überhaupt.

Mit Hoffenheim und anschließend mit RB Leipzig machte er sich schnell einen Namen mit seiner modernen, intensiven Spielweise. Mit Leipzig erreichte er 2020 das Halbfinale der Champions League. Im Sommer 2021 wechselte er zum FC Bayern München, mit dem er den Titel in der Bundesliga gewann, bevor seine Amtszeit im März 2023 vorzeitig endete.

Im September 2023 übernahm er das Amt des Bundestrainers von Hansi Flick. Mit der Nationalmannschaft erreichte er bei der Heim-EM 2024 das Viertelfinale; in den folgenden Jahren erlebte das Team aber auch Rückschläge. Nach dem enttäuschenden WM-Turnier zog er die Konsequenz und trat zurück. (mbr)