Vor zwei Wochen amüsierte sich Julian Nagelsmann mit seiner Ehefrau Lena auf dem Münchner Oktoberfest. Nun machen Gerüchte die Runde, der 39-Jährige könnte schon bald wieder an der Seitenlinie in der Bundesliga stehen.

Dabei steht eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte im Raum. Die Rede ist von RB Leipzig.

Julian Nagelsmann spuckt bei RB Leipzig durch die Katakomben

Martin Demichelis steht beim Brauseklub nämlich bereits zu Beginn seiner Zeit als Trainer unter Druck. Dem neuen Coach der Roten Bullen wird vorgeworfen, bisher keine klaren Impulse gesetzt zu haben. Allerdings befindet sich die Saison noch in einem frühen Stadium.

Rund um den Klub entsteht derzeit der Eindruck, dass sich die Entwicklung nicht in die gewünschte Richtung bewegt. Auch der Kader wirkt nicht optimal zusammengestellt.

Julian Nagelsmann feierte mit RB Leipzig große Erfolge

Demichelis setzt gegen den Ball auf hohes, intensives Pressing, was nur bedingt funktioniert. Im eigenen Ballbesitz tauchten hingegen häufig Unsicherheiten auf. Entscheidend sei bislang die mangelnde Kontinuität. Die eigenen Leistungen schwankten stark.

Parallel dazu kursieren Gerüchte über den ehemaligen Bundestrainer. Nagelsmann, der die Mannschaft einst ins Halbfinale der Champions League und zur Vizemeisterschaft geführt hatte, gilt laut dem Pay-TV-Sender Sky weiterhin als sehr geschätzt und könnte eine Option für die Bundesliga sein.

Julian Nagelsmann scheirete mit der deutschen Nationalmannschaft

Konkrete Schritte gibt es derzeit jedoch nicht. Nagelsmann selbst soll für eine erneute Tätigkeit in Leipzig grundsätzlich offen sein, allerdings hängt dies von verschiedenen Faktoren ab.

Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft und dem Ende seiner Amtszeit als Bundestrainer hat sich Julian Nagelsmann mit seiner Ehefrau Lena Wurzenberger in das Südtiroler Fünf-Sterne-Resort Quellenhof zurückgezogen. Das Hotel veröffentlichte Fotos des Paares in entspannter Sommerkleidung und gratulierte beiden nachträglich zur Hochzeit im Januar 2026.

Die Bilder lösten in den sozialen Medien gemischte Reaktionen aus. Während einige Kritiker auf die sportliche Enttäuschung bei der WM und die angeblich fast sieben Millionen Euro hohe Abfindung verwiesen, gestanden andere Nagelsmann eine private Auszeit zu. Zu seiner beruflichen Zukunft hat sich der frühere Bundestrainer bislang nicht geäußert. (mbr)