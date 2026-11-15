Während Thomas Müller diese Woche das Versteckspiel um seine neue Freundin beendete, musste ein anderer Weltmeister von 2014 wohl die nächste gescheiterte Beziehung verkraften. Die Rede ist von Manuel Neuer.

Der Torwart von Bayern München und Anika Neuer sollen sich angeblich getrennt haben. Das berichtet neben der „Bild“-Zeitung auch das Magazin „Bunte“. Diese Nachricht kam für viele überraschend, auch für das Umfeld des deutschen Rekordmeisters.

Manuel Neuer und Anika Neuer sollen sich wohl getrennt haben

Der 40-jährige Schalker und die 26-jährige ehemalige Handballerin waren rund sechs Jahre lang ein Paar. Im November 2023 heirateten sie zunächst standesamtlich im engsten Familienkreis. Im Juli 2025 folgte eine pompöse Hochzeitsfeier in Südtirol.

Manuel Neuer gibt seiner Frau Anika im März 2026 einen Kuss. (Archivfoto) Copyright: imago

Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor: Luca, der vor etwa zwei Jahren geboren wurde, und ein weiterer Sohn, der Ende August 2026 zur Welt kam. Und jetzt ist das junge Familienglück offenbar gescheitert.

Manuel Neuer und Anika haben zwei Kinder

Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes soll es zur Trennung gekommen sein. Laut übereinstimmenden Berichten habe Manuel Neuer die gemeinsame Luxusvilla am Tegernsee bereits verlassen. Anika Neuer und die beiden Söhne werden vorerst wohl weiterhin dort wohnen. Aus dem familiären Umfeld heißt es, dass sie der Region treu bleiben möchte. Beide Elternteile wünschen im Interesse der Kinder, den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Anika Neuer, Frau von Manuel Neuer, mit Sohn Kind Luca. (Archivfoto) Copyright: IMAGO/Sportfoto Rudel

Auch an der Säbener Straße sorgte die Nachricht für Überraschung. Ein Vereinsinsider berichtete der „Sport Bild“, dass in der Kabine über das brisante Thema getuschelt wurde. Da sich viele Spielerfrauen untereinander kennen und sich bei Spielen immer wieder treffen, fand die Entwicklung auch im privaten Umfeld der Mannschaft Beachtung.

Die genauen Gründe für die Trennung von Manuel und Anika Neuer sind nicht bekannt. Beide Seiten halten sich öffentlich zurück.

Parallel dazu fällt Neuer dem FC Bayern derzeit aufgrund einer Verletzung aus. Er hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen und wird vorerst durch Jonas Urbig vertreten. Der ehemalige Torwart des 1. FC Köln hat in dieser Saison bereits mehrere Einsätze absolviert. Ende der Saison wird Neuer seine beeindruckende Karriere im Sommer beenden. (red)