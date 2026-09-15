Die erste Kader-Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp wird erwartet. Lothar Matthäus bringt im Vorfeld schon diverse Spieler für das DFB-Team zur Sprache.

Für die Torhüterposition in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft favorisiert Lothar Matthäus (65) eine langfristige Perspektive mit Jonas Urbig (23).

Viele Alternativen und offene Fragen vor Klopps Nominierung

Der deutsche Rekordnationalspieler äußerte sich vor der erstmaligen Nominierung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) in seiner Kolumne für Sky: „Ich finde, dass man Urbig auf Sicht aufbauen muss, um bei Turnieren in der Zukunft eine klare Nummer eins zu haben“. Er begründete dies mit den Worten: „Vom Alter her ist er derjenige, der die meisten Turniere spielen kann.“

Jonas Urbig spielt beim FC Bayern München. Copyright: IMAGO/STEINSIEK.CH

Klopp habe auf der Position „viele Alternativen“, weshalb es offene Fragen gebe. Matthäus fragt sich, ob der Bundestrainer drei oder vier Torhüter mitnehme und was er mit Jonas Urbig mache, der bei Bayern nicht die Einsatzzeiten wie die anderen Kandidaten in ihren Vereinen habe. Urbig fehle in München der Spielrhythmus, den Marc-André ter Stegen (34) bei Ajax, Loris Karius (33) bei Schalke oder Noah Atubolu (24) in Frankfurt hätten.

Lothar Matthäus macht sich für Marc-André ter Stegen stark

Matthäus ist überzeugt, dass ter Stegen im Aufgebot für die kommenden vier Länderspiele, das Klopp am Donnerstag präsentiert, „sicher dabei sein wird. Wenn er in Amsterdam weiter seine Leistungen bringt, ist er ein Kandidat für die Nummer eins im deutschen Tor.“

Auch Karius, der bei Schalke momentan eine gute Leistung zeige, sollte laut Matthäus berücksichtigt werden. „In der Bundesliga zeigt er, dass er nichts verlernt hat. Die Vergangenheit, die er mit Klopp in Liverpool erlebt hat, sollte in der Schublade bleiben“, äußerte sich der 65-Jährige.

Ist Lorius Karius ein Thema für Jürgen Klopp?

Die gemeinsame Historie von Karius und Klopp wurde maßgeblich durch das Champions-League-Finale 2018 beeinflusst. Im entscheidenden Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid unterlief dem damaligen Liverpool-Keeper Karius ein missglückter Abwurf, den Karim Benzema (38) verwandelte. Kurz vor Spielende ließ er einen Schuss von Gareth Bale (37) passieren. Real Madrid entschied das Spiel mit 3:1 für sich.

Prognosen gab Matthäus auch für andere Akteure ab. Die beiden Bayern-Akteure Jamal Musiala (23) und Lennart Karl (18) sieht der Rekordnationalspieler als gesetzte Kandidaten für eine Berufung. Karim Adeyemi (24), der im Sommer zum FC Barcelona ging, könnte ebenfalls Teil des Aufgebots sein.

Des Weiteren benannte Matthäus Kevin Schade (24) vom FC Brentford, Nicolo Tresoldi (22) vom FC Brügge und Dzenan Pejcinovic (21) vom VfB Stuttgart als mögliche Anwärter. Zugleich hob er die Ungewissheit vor Klopps erster Kaderzusammenstellung hervor: „Wir wissen noch nicht, wer ein Klopp-Spieler ist und wer nicht. Geht es nach Leistung, nach Alter, nach Erfahrung? Es ist sehr schwierig, eine Prognose zu wagen.“ (red)