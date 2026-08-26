„Neueste Liebe unseres Lebens“Marco Reus und Scarlett Gartmann melden sich nach Geburt von drittem Kind

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marco Reus und das Model Scarlett Gartmann haben ihr drittes gemeinsames Kind bekommen. Die Geburt gaben die beiden am Mittwoch über soziale Medien bekannt. Zu ersten Fotos des Neugeborenen schrieben sie: „Lernt die neueste Liebe unseres Lebens kennen“. Name und Geschlecht des Kindes wurden offiziell noch nicht genannt.

Marco Reus und Scarlett Gartmann zeigen erste Fotos auf Instagram

Das Paar hat bereits zwei Töchter im Alter von sieben und zwei Jahren. Die Familie lebt seit 2024 in den USA, nachdem der 36-jährige Reus nach vielen Jahren bei Borussia Dortmund zum MLS-Klub LA Galaxy gewechselt war. Die Schwangerschaft hatten Reus und Gartmann im Februar öffentlich gemacht: „Unsere Familie wächst... Baby Nummer 3 ist unterwegs“.

Im März war die 32-jährige Gartmann zudem bei einem Reitunfall gestürzt, gab kurz darauf jedoch Entwarnung für sich und das ungeborene Kind: „Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut.“ Das Reiten pausierte sie daraufhin für den Rest der Schwangerschaft: „Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich.“

Promis gratulieren zum dritten Kind

Unter dem Beitrag sammelten sich rasch zahlreiche Glückwünsche von Wegbegleitern und Prominenten. Neben Reus’ früherem Dortmunder Teamkollegen Salih Özcan („Glückwunsch Brudi“) und BVB-Kapitän Emre Can gratulierten auch sein ehemaliger Mitspieler Marc Bartra sowie sein aktueller Teamkollege bei LA Galaxy, Riqui Puig.

Aus der Unterhaltungs- und Modewelt meldeten sich unter anderem Rapperin Loredana, BVB-Profi Karim Adeyemi sowie Model Anna Christina Schwartz und Influencerin Anna-Maria Ferchichi, die schrieb: „Von Herzen alles gute für eure wundervolle Familie.“

Scarlett Gartmann über das Klischee „Spielerfrau“

Über ihr Leben in den USA sprach das Model und die Influencerin 2025 im Interview mit „Gala“. Sie habe schnell Anschluss gefunden, sich in sogenannten „Mom-Groups“ engagiert und Kontakte in der deutschen Community geknüpft.

Gegen das Klischee der „Spielerfrau“ wehrt sich die Unternehmerin bis heute. Bereits in früheren Instagram-Posts stellte sie klar, dass sie nicht über den Beruf ihres Mannes definiert werden wolle.

Ihr Leben bestehe nicht nur aus der Rolle an der Seite eines Profisportlers, sondern aus ihrer Arbeit als Model, Content-Creatorin und Geschäftsfrau – mit eigenen Zielen, Projekten und einem selbstbestimmten Alltag, betonte sie. (jag)