„Eitel bin ich nicht“Marianne Sägebrecht verliert nach Eingriff drastisch an Gewicht

Nach einer Zahnbehandlung hat die Schauspielerin Marianne Sägebrecht nach eigenen Angaben rund 18 Kilogramm abgenommen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, fiel die veränderte Statur der 81-Jährigen bei einer Jubiläumsfeier der CCC Filmstudios in Berlin auf. Der Gewichtsverlust gehe auf einen operativen Eingriff zurück, bei dem es zu unerwarteten Komplikationen gekommen sei.

Unerwartete Folgen nach der Narkose

Eigentlich sollten laut Sägebrecht lediglich die vorderen Zähne fixiert werden. Nach dem Aufwachen aus der Narkose habe sie jedoch feststellen müssen, dass fast alle Zähne fehlten, berichtet die „Zuckerbaby“-Schauspielerin. In der darauffolgenden Zeit sei eine normale Nahrungsaufnahme kaum möglich gewesen. Sie habe sich primär von Kräutersuppen aus dem eigenen Garten ernährt, wodurch die Kilos geschwunden seien.

Bei den Feierlichkeiten zum 80-jährigen Bestehen der CCC Filmstudios am 17. Oktober 2026 in Berlin zählte Marianne Sägebrecht zu den geladenen Ehrengästen des Gala-Abends. Copyright: IMAGO/BREUEL-BILD

Inzwischen trägt Sägebrecht eine Zahnprothese, deren Eingewöhnung sie vor große Herausforderungen stellte. Da sie ihren Lebensunterhalt unter anderem durch Lesungen bestreitet, war zeitweise sogar ihre berufliche Existenz gefährdet. Das Sprechen habe sie mit der Prothese erst mühsam neu erlernen müssen, erklärt die Mimin.

Ablehnung teurer Implantate und Blick nach vorn

Vorgeschlagene Zahnimplantate im Wert von 30.000 Euro lehnte die Darstellerin ab. Sie begründete diesen Schritt mit ihrer finanziellen Situation und sagte dazu: „Ich habe 1000 Euro Rente. Eitel bin ich sowieso nicht.“

Beim Galadinner zu Ehren von Mario Adorf im Berliner Hotel Adlon zeigte sich die im Rollstuhl sitzende Marianne Sägebrecht im Jahr 2023 an der Seite ihrer Schauspielkollegin Dennenesch Zoudé. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Eventpress

Ihre monatlichen Bezüge bessert der „Out of Rosenheim“-Star deshalb durch regelmäßige Lesungen auf. An den Ruhestand denkt die 81-Jährige trotz der Widrigkeiten nicht; sie wolle weiterhin vor der Kamera stehen, bis sie 100 Jahre alt sei.

Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen internationale Erfolge wie der Hollywood-Film „Der Rosenkrieg“ neben Kathleen Turner und Michael Douglas sowie nationale Produktionen wie „Pettersson und Findus“. Zuletzt war Sägebrecht im April in einer Episode der ARD-Krimireihe „Watzmann ermittelt“ zu sehen.

Sägebrecht wurde im Laufe ihrer erfolgreichen Karriere mit zahlreichen renommierten Preisen geehrt, darunter der Bundesfilmpreis für „Out of Rosenheim“ sowie der Bambi. Zu den höchsten Auszeichnungen zählen zudem das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, der Bayerische Verdienstorden und ein Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. (jag)