„Das ist doch wirklich Selbstaufgabe“Markus Lanz wettert nach PISA-Desaster gegen Ministerin Prien

„Wo bleibt der Aufschrei, wenn es um unsere Bildung geht?“, wundert sich Markus Lanz in der neusten Folge des Podcasts „Lanz + Precht“. Denn nach den kürzlich veröffentlichten PISA-Ergebnissen, bei denen deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abschneiden wie nie zuvor, könne von einem „PISA-Schock“ schon gar nicht mehr die Rede sein, wie der ZDF-Moderator meint. Ein Schock setzt eine Überraschung voraus. Die neuste PISA-Studie sei hingegen „ein Desaster mit Ansage“ gewesen.

„So richtig schockiert ist glaube ich keiner mehr darüber“, stellt auch Richard David Precht fest. Die Reaktion von Friedrich Merz auf die besorgniserregenden PISA-Ergebnisse? „Man kann Bildung und Erziehung nicht an den Staat outsourcen“, sagte der Bundeskanzler und nahm die Eltern in die Verantwortung. Beim Thema Erziehung stimmen Lanz und Precht zwar zu, bei der Bildung hingegen sei auch der Staat in der Pflicht, wie die beiden Podcaster finden.

„Das ist doch wirklich Selbstaufgabe“

„Ich kann diesen Satz nicht ertragen, selbst wenn er in der Sache ja nicht komplett falsch ist. Nur: Welches Elternhaus fördert seine Kinder mehr, weil Friedrich Merz gesagt hat, da sollen jetzt die Eltern mal mehr machen?“, fragt sich Precht, der darin „die Verabschiedung aus dem Bildungsideal, dass jeder eine richtig gute und faire Chance kriegt“, erkennt. Für den TV-Philosophen bedeute die Aussage nämlich: „Wer das Pech hat, in einem falschen Elternhaus aufzuwachsen, (...) der hat dann eben halt Pech.“

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte auf die PISA-Ergebnisse ebenfalls mit streitbaren Worten reagiert: „Was mich überrascht, ist, dass Eltern Bildung einfach nicht so wichtig finden, wie in anderen OECD- und EU-Staaten. Wir brauchen eine Stärkung des Leistungsprinzips und das muss aus dem Elternhaus kommen.“ Dass sie sich damit komplett aus der Verantwortung ziehe, kann Lanz schwer nachvollziehen. Er wettert: „Das ist doch wirklich Selbstaufgabe. Es tut mir wirklich leid, wenn ich so etwas lese, dann frage ich mich, warum sind diese Leute in ihren Ämtern?“

Die ganze Episode von „Lanz + Precht“ gibt es unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts sowie als Video-Podcast im YouTube-Kanal des ZDF. (tsch)