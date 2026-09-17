„Verdammt, ich lieb' dich“Matthias Reim lässt Musical ruhen

Matthias Reim hat sein geplantes Musical zum Song „Verdammt, ich lieb' dich“ vorerst auf Eis gelegt. Grund ist der volle Terminkalender des Schlagersängers, der seit rund zwei Jahren durchgehend auf Tournee ist. Das sagte Reim der Deutschen Presse-Agentur.

„Das Projekt ist im Moment im Stillstand“, erklärte der Musiker. Es handle sich jedoch nicht um eine generelle Absage, sondern lediglich um eine Unterbrechung der Umsetzung. Für die weitere Arbeit am Musical brauche es Zeit und Einsatz: „Da musst du dich mit Herzblut drum kümmern.“ Einen genauen Termin für die Fortsetzung konnte Reim noch nicht nennen, rechnet aber damit, sich „wahrscheinlich in 28“ wieder dem Vorhaben widmen zu können. Voraussetzung dafür sei, dass seine Konzerttour ruht.

Aufwendige Tournee zwingt Matthias Reim zu vorläufigem Stopp von Musicalplänen

Reim selbst zeigte sich überrascht davon, wie aufwendig sich der durchgängige Tourbetrieb der vergangenen zwei Jahre gestaltet. Der logistische Aufwand der Reisen von Auftritt zu Auftritt gehe zulasten anderer Projekte - aktuell eben des Musicals.

Die Idee dazu war im Frühjahr 2025 entstanden: Wie Reim damals gegenüber der „Bild“-Zeitung schilderte, entwickelte er das Konzept während eines Italienurlaubs. Im Zentrum steht demnach ein fiktiver Matthias Reim, der durch Höhen und Tiefen des Lebens geht, ohne seine Träume aufzugeben. Zugleich kündigte er eine Liebesgeschichte an, die „unter die Haut“ gehe.

Ein Starttermin für Bühnenpremiere oder Produktion des Musicals steht damit weiterhin nicht fest. (tsch)