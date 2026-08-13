„Einfach zu groß geworden“Matthias Reim verkauft Luxus-Villa – Schlagerstar ist schon ausgezogen

Das ehemalige Wohnhaus des Schlagersängers Matthias Reim in Stockach nahe dem Bodensee steht zum Verkauf. Der Kaufpreis für die Immobilie liegt bei 2,25 Millionen Euro, wie der „Südkurier“ berichtet.

Das Anwesen in der Stockacher Höhenstraße umfasst eine Wohnfläche von 525 Quadratmetern sowie ein rund 1.600 Quadratmeter großes Hanggrundstück. Die 1973 für eine Apothekerfamilie erbaute Villa befand sich seit Anfang 2017 im Besitz des Musikers.

Matthias Reim braucht den Platz nicht mehr

Als Grund für den Verkauf nannte Reim gegenüber dem „Südkurier“ geänderte Platzbedürfnisse. „Das Haus in Stockach ist uns einfach zu groß geworden“, erklärte der 68-Jährige. „Als wir noch vier Kinder im Haus hatten, waren die 600 Quadratmeter Wohnfläche und der große Garten gut, aber jetzt sind wir nur noch zweieinhalb Leute. Da reicht uns eine kleinere Wohnung.“

Wie das beauftragte Immobilienunternehmen Engel & Völkers dem „Südkurier“ mitteilte, wurde das Objekt seit Reims Einzug 2017 umfangreich saniert und modernisiert. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem der Einbau einer neuen Gasheizung und einer Klimaanlage, der Austausch der Fenster sowie der Einbau einer modernen Küche.

Luxus-Haus wurde umfangreich renoviert

Das Haus verfügt über zwölf Zimmer, drei Badezimmer, ein Ankleidezimmer sowie eine Einliegerwohnung mit separatem Zugang im Gartengeschoss. Im Dachgeschoss stehen nach Ausbauarbeiten im Jahr 2025 weitere 120 Quadratmeter Ausbaureserve zur Verfügung.

Zur Ausstattung des Anwesens gehören zudem ein Innenpool mit erneuerter Entfeuchtungsanlage, ein von Reim zusätzlich angelegter, beheizbarer Außenpool sowie ein Whirlpool und ein Fitnessraum. Durch die Hanglage und die Bepflanzung ist das Grundstück von außen nicht einsehbar.

Verantwortlicher Immobilienberater für das Objekt ist Christian Reim, ein Neffe des Künstlers. Laut seinen Angaben gegenüber dem „Südkurier“ gibt es bereits erste Kaufinteressenten für die Immobilie.

Neben dem bereits vollzogenen Umzug fordert das Paar Matthias Reim und Christin Stark aktuell vor allem der volle Terminkalender. Wie der Sänger kürzlich gegenüber „Schlager.de“ einräumte, bleibt im neuen Zuhause durch seine laufende Jubiläumstournee und die Erziehung der gemeinsamen kleinen Tochter derzeit nur wenig Zeit für Zweisamkeit.

Da beide als Künstler tätig sind, trifft das Tournee-Leben jedoch auf gegenseitiges Verständnis. Man telefoniere täglich und blicke optimistisch auf die anstehende Konzertpause im Herbst. Reim setzt seine Tournee im Oktober unter anderem in der Kölner Lanxess-Arena fort, bevor Stark im kommenden Jahr eigene Termine in Nordrhein-Westfalen wahrnimmt. (jag)