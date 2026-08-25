An ihrem 25. Hochzeitstag stand für das norwegische Kronprinzenpaar bislang kein großes Fest auf dem Programm: Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit verbrachten ihren Ehrentag wie Agenturfotos belegen am Dienstag (25. August 2026) am Krankenbett von König Harald V. in Oslo.

Der 89-jährige Monarch wird im Osloer Universitätskrankenhaus wegen einer Blutinfektion behandelt. Nach Angaben des norwegischen Hofes schlägt die Behandlung mit Antibiotika an und der Zustand des Königs ist stabil. Dennoch bleibt Harald V. vorerst bis auf Weiteres krankgeschrieben. Der König befindet sich bereits seit dem 17. August in der Klinik. Kronprinz Haakon übernimmt während des Ausfalls als Regent die Amtsgeschäfte seines Vaters.

Neues Porträt zum 25. Hochzeitstag

Die Familie weicht dem Monarchen in dieser Zeit kaum von der Seite. Für Haakon war es am Dienstag bereits der dritte Besuch bei seinem Vater innerhalb von drei Tagen. Auch Königin Sonja sagte einen geplanten öffentlichen Auftritt ab. Trotz der ernsten Situation erinnerte das Kronprinzenpaar in den sozialen Medien an sein Jubiläum und teilte private Fotos aus den vergangenen 25 Jahren.

Vor 25 Jahren wurde aus der bürgerlichen Mette-Marit Tjessem Høiby Norwegens Kronprinzessin – und eine Hochzeit zum Gesprächsthema weit über das Königreich hinaus. Am 25. August 2001 gaben sich Haakon und seine große Liebe im Osloer Dom das Jawort. Mette-Marit trug ein schlicht-elegantes weißes Seidenkleid, Haakon erschien in Uniform.

Doch hinter den märchenhaften Bildern vom Brautpaar und dem Kuss auf dem Balkon steckte schon damals eine Geschichte voller Schlagzeilen: Mette-Marits Vergangenheit, ihre Partyjahre und ihr früherer Drogenkonsum hatten vor der Hochzeit für einen Skandal gesorgt.

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit verbrachten ihren Ehrentag am Krankenbett von König Harald V. in Oslo. Copyright: AFP

25 Jahre später ist das Paar erneut mit schweren Negativschlagzeilen konfrontiert – diesmal geht es unter anderem um Mette-Marits frühere Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und den Skandal um ihren Sohn Marius Borg Høiby, der im Juni 2026 unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt wurde; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gleichzeitig kämpft Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation um ihre Gesundheit. An eine große Feier ist deshalb kaum zu denken. Stattdessen stehen die beiden heute ihrem schwer kranken Vater beziehungsweise Schwiegervater König Harald bei, der ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Was 2001 als umstrittene royale Liebeshochzeit begann, ist heute eine 25-jährige Ehe, die von Glamour, familiären Krisen, Skandalen und schweren Schicksalsschlägen geprägt ist.